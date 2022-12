Kormányrendelet: "Egy lélegzetvételnyi időt kapott a Dunaferr"

"A 24. óra utolsó percéig" várt a döntéssel a kormány, így most egy "lélegzetvételnyi" időhöz jutott a Dunaferr – fogalmazott az Alfahírnek a szorult helyzetben lévő dunaújvárosi vállalatot érintő rendelet kapcsán Kálló Gergely, a térség volt országgyűlési képviselője.

Ahogy azt megírtuk, Pintér Tamás, Dunaújváros jobbikos polgármestere múlt csütörtökön a legrosszabb forgatókönyvre figyelmeztetett a Dunaferr helyzete kapcsán. Akkor azt mondta, nincs még minden veszve, de csak a kormányzat tudna a vasműnek érdemi segítséget adni, ami körülbelül 10-15 milliárd forintot jelent, erre az összegre viszont mielőbb szükség volna. Az egy nappal azelőtti válságtanácskozáson pedig több környékbeli polgármesterrel egyetemben megállapították, hogy elkerülhetetlennek tűnik a kormány közbelépése a vasmű és a térség érdekében, ám a tanácskozáson a meghívott, választókerületeik révén érintett kormánypárti országgyűlési képviselők egyike sem jelent meg.A Dunaferr több mint 4 ezer embert foglalkoztat, leányvállalatainál pedig további 1500 ember dolgozik. Ezenfelül hazánk legnagyobb kohóipari komplexumától több tízezer olyan munkahely is függ, melyek több tucatnyi beszállítóhoz és más vállalkozásokhoz tartoznak Dunaújvárosban és környékén. A cég vezetése ugyancsak a múlt héten levelet írt a dolgozóknak, miszerint külső anyagi segítség híján nem tudják kifizetni az elmaradt dolgozói béreket sem. A 2020 ősze óta csődközeli állapotban lévő vasműnek zavaros a cégvezetése, orosz többségi és ukrán kisebbségi tulajdonosi kézben van, és részvényesei évek óta elmérgesedett viszonyban állnak egymással. A helyzetet pedig csak tetézte a február óta zajló orosz-ukrán háború. A probléma okát képezi az is, hogy a dunaújvárosi vállalat egyik kohója augusztusban, a másik pedig novemberben leállt, viszont 3-4 hónap után már nem indíthatók újra ezek az ipari létesítmények. Emellett szintén leállására készül a vasmű kokszolója is.