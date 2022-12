Szalay-Bobrovniczky: Modern, ütőképes, elszánt, komoly elrettentő erőt felmutatni képes haderőt építünk

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az egységes alapkiképzést teljesítő önkéntes területvédelmi tartalékos állomány katonai eskütételén csütörtökön Budapesten, az MH Anyagellátó Raktárbázison úgy vélte, a honvédek fontos és történelmi pillanatban tették le esküjüket és vállaltak katonai szolgálatot.

Emlékeztetett: háború dúl az ország szomszédjában, ennek hatására pedig felgyorsították a haderőfejlesztést.

"Egy eszközeiben modernné váló, a változó világ kihívásainak megfelelő, ütőképes, komoly elrettentő erőt felmutatni képes, elszánt haderőt építünk, bátor, innovatív, high-tech honvédséget"

- fogalmazott az MTI szerint a miniszter, hozzátéve, ehhez várja az esküt tevők elkötelezett és áldozatkész szolgálatát, kitartását és magabiztosságát.

Szalay-Bobrovniczky arról is beszélt, esküjükkel a katonák azt mondták ki, akár életük árán is megvédik hazánkat. "Szent, nagy szavak ezek, komoly elhatározást igénylő, karakterformáló szavak, nagyon nagy vállalás" - mondta, hozzátéve, ehhez erős akaratú emberekre van szükség, és azt kérte az esküt tevőktől, legyenek büszkék erre az elhatározásukra.

Mi pedig, az ország, hálásak vagyunk érte

- jegyezte meg.

A miniszter elmondta azt is, a mai napig eszébe jut saját esküje, az elkíséri azóta is az életét és igyekszik ahhoz méltón élni. Elvárja, hogy az esküt tevők is eszerint éljék mától az életüket.

A honvédelmi tárca vezetője megköszönte a katonák hozzátartozóinak támogatását, és a kiképzők magas színvonalú munkáját is, amivel átadták a katonaszakmai alapjait. "Ez a tudás most már örökre az önöké marad; önbizalmat, tartást, nyugalmat ad, olyan erőt, amire környezetük, családjuk és az ország támaszkodhat" - fogalmazott.

A miniszter a maga, a kormány és a honvédég parancsnoksága nevében azt ígérte, mindent megtesznek a szolgálat elismerése és a megfelelő körülmények biztosítása érdekében.

A honvédelmi miniszter szerint hazánk nagy űrt tölt be a hazai és az európai védelmi képességek tekintetében

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a várpalotai lőszergyár alapkőletételén hangsúlyozta, szerinte a magyar honvédségnek képesnek kell lennie önmagát kiszolgálni, független rendszerként működni, ehhez pedig elengedhetetlenek az olyan beruházások, mint a lőszergyár.

Itt is aláhúzta,

"Magyarország bátor, innovatív és high-tech hadsereget épít".

A tárcavezető meglátása szerint Magyarország nagy űrt tölt be a hazai és az európai védelmi képességek tekintetében, hiszen Várpalotán gyártják majd azokat a lőszereket, amelyek a Magyarországon is gyártott harci eszközök lőszeranyagát fogják képezni.

Szalay-Bobrovniczky elmondta, hogy az alapkőletétellel kezdetét veszi a Védelmi Ipari Park megvalósításának első fázisa, amely csaknem 200 új munkahelyet teremt. A gyárban első ütemben a Lynx gyalogsági harcjármű, majd a Leopard 2A7HU, végül pedig a PzH 2000 HU önjáró löveg lőszerei készülnek 2024-től.

A honvédelmi miniszter jelezte, hogy a Rheinmetall AG a jövőben gyalogsági harcjárművekhez, harckocsikhoz, tüzérségi eszközökhöz és ködgránátvetőkhöz arzenált szállít Magyarországnak. Mintegy négy négyzetkilométeren az elkövetkező öt évben olyan komplexum jön létre, amely széles spektrumban szolgáltatja majd a magyar haderőnek a kis, közepes és nagy kaliberű lőszereket, lövegeket, aknavetőket és robbanóanyagokat.

Végül arra is kitért, szerinte a Magyar Honvédség ütő- és csapásmérő képességének nagymértékű növelése nem csupán az ország biztonságának garantálásához járul hozzá, de az észak-atlanti szövetségi rendszer stabilitásához is.