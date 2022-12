Pedagógus: „Olaj volt a tűzre” a Pintér-féle egyeztetés az oktatásról

Véget ért a közoktatással kapcsolatos egyeztetés, melyen Pintér Sándor belügyminiszter mellett több mint 400 iskolaigazgató és tanár vett részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A köznevelési konzultációnak nevezett pénteki esemény eredményességével azonban nem minden érintett volt megelégedve.

Emlékezetes, sokáig nem is volt teljesen egyértelmű, megjelenik-e egyáltalán a kormány részéről a belügyminiszter a szakmai konzultáción. Végül az oktatásért is felelős tárca csütörtök este közölte, hogy azon majd természetesen részt vesz Pintér Sándor. A tárcavezetőn kívül pedig Maruzsa Zoltán államtitkár és Rétvári Bence miniszterhelyettes is jelen volt.

„Pintér a végén megalázott és nevetségessé tett mindenkit, tételesen végigment a problémákon és tagadta azokat”

- nyilatkozta a tárca által összehívott rendezvényről Lendvai Emese, a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium pedagógusa a Telexnek. Úgy látja, ez nem volt tényleges konzultáció:

„Ez az egyeztetés olaj volt a tűzre, így folytatódni fognak a tiltakozások.”

Az egyeztetést elsősorban gesztusként értékelte Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aláhúzva a vidék és a főváros közti eltérést, és azt, hogy az egész rendszerben nagyon különbözőek az iskolák.

Más résztvevők szerint viszont eredményesnek bizonyult a megbeszélés, mert elmondhatták a problémáikat. Igaz, semmilyen konkrétum nem hangzott el, mindössze a konzultáció folytatását ígérték. Egyesek úgy vélekedtek, ebből még érdemi párbeszéd is kialakulhat a jövőben.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányi tagja már a rendezvény félidejében kijelentette az általa addig hallottak alapján:

Ez a konzultáció nem nevezhető szakmai egyeztetésnek, nem érdemi párbeszéd látszik, hanem egy panasznap, ahol olyan felszólalók is voltak, akik a mostani rendszer jogos voltát igyekeztek alátámasztani

Arról is beszélt, hogy sok pro és kontra érv elhangzott, mindenesetre a legtöbben egyetértettek abban, hogy elengedhetetlen az együttműködés, mert halaszthatatlan problémák vannak a közoktatásban.

A PDSZ-nek egyébként az élő közvetítésében sikerült elcsípnie, ahogy Pintér Sándor bevonul az egyeztetés helyszínére, miközben a demonstrálók szabad oktatást követelve skandáltak. Egy ponton a diákok át akartak adni egy levelet a miniszternek, de azt nem vette át.