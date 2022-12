Ajándék borválogatással sohasem nyúlunk mellé (x)

Az ajándékozás egy olyan élmény, amit mindenki egész biztosan sokszor átél életében, mégis minden alkalommal kicsit más, képes mindig megadni az újdonság varázsát. Hiszen akár adjuk, akár kapjuk, sohasem tudhatjuk biztosan előre a reakciókat, vagy azt, hogy mi lesz az ajándékunk.

Magánszemélyeknek, cégeknek

Egyszerre izgalmas és szeretetteljes gesztus, melyet mindkét oldalról kellemes átélni. Ahogy az élet területén mindennek, úgy az ajándékozásnak is többféle vetülete lehet, és a tradicionálisnak mondható családon belüli vagy érzelmektől fűtött ajándékozáson kívül ma már Magyarországon is kialakult kultúrája van az üzleti, vállalati szektorban is ennek a szép gesztusnak. Szép példa erre, ha valaki A Hónap Ajándéka ajándékküldő szolgálat borválogatásával lepi meg szerettét vagy kollégáját.

Azonban bármilyen szép is az ajándékozás, akár az otthoni életünkben is tapasztalhatjuk, hogy sok esetben bizony egyáltalán nem könnyű az ötlet megszületésétől a megvalósításig tartó út. Céges ajándékozás esetében pedig még hatványozottabban igaz, hogy jelentős energiát, pénz és időt emészt fel, ha mindent úgy szeretnénk megvalósítani, ahogy elterveztük.

A Hónap Ajándéka ajándékküldő szolgálat ezen a területen tud magas színvonalú segítséget nyújtani, mégpedig úgy, hogy a különleges ajándékok minden esetben ízlésesen csomagolva, pontosan érkeznek a megrendelőhöz.

A hazai bor sokrétű jelentéstartalma

Az üzleti partnerek, a beosztottak vagy éppen a vezetők is egészen biztosan értékelnek egy olyan gesztust, amely valamely hagyományos ünnepnapon, vagy a vállalkozás egy jeles dátumához kötődve jelzi fontosságukat, a feléjük megnyilvánuló elismerést.

Mindjárt a folyamat elején ki kell találni, hogy mi legyen az ajándék, és e tekintetben a borok nagyszerű megoldást jelentenek. A bor a történelmi idők óta társa az embernek, benne mélyen gyökerezik egy adott vidék kultúrája, a nap ereje és a gyümölcs zamata, valamint az azt előállító ember gondos munkája is. Ráadásul Magyarország méltán lehet büszke borkultúrájára, és ez a tradíció akár ajándékozás közben is megjelenhet.

Villány - Szekszárd borválogatás

A Hónap Ajándéka ajándékküldő szolgálat hazánk két emblematikus borvidékéről származó borválogatással is a megrendelői rendelkezésére tud állni, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy a szekszárdi, valamint a villányi borok sok örömteli percet fognak okozni a kortyolgatásuk közben.

Amennyiben ezen bor összeállításra esik a választás, akkor a megajándékozott egy Lajver, Szekszárdi Cabernet Frankot és egy Sauska Cuvée-t fog találni az ízléses díszdobozban, a masni alá pedig logózott kísérőkártya rendelhető, mely 20 darab alatt kézzel írott is lehet, e mennyiség fölött digitális nyomdában készül. Válogassunk kedvünkre, biztosan nem fogunk csalódni!