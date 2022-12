Putyin az EU-ból csupán Orbánt köszöntötte karácsony és újév alkalmából

Vlagyimir Putyin orosz elnök számos állam- és kormányfőnek karácsonyi és újévi üdvözlettel kedveskedett, a sorban helyett kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A Kreml hivatalos oldalán azonban azt látni, hogy a korábbi évekkel ellentétben ezúttal több nyugati ország első embere is kimaradt az ünnepi köszöntésből, így Franciaország elnöke, Németország kancellárja, de még az Egyesült Államok elnöke is.

A magyar kormányfőt leszámítva az idén egyetlen más európai uniós tagállam vezetője sem kapott Putyintól jókívánságokat.

Az év végi üdvözletből idén a következő országok (és területek) részesültek:

Abházia,

Azerbajdzsán

Belarusz

Bolívia,

Brazília,

Dél-Oszétia,

India

Kazahsztán

Kína

Kirgizisztán,

Kuba

Magyarország

Nicaragua

Örményország

Szerbia,

Szíria

Tádzsikisztán,

Törökország

Türkmenisztán,

Venezuela,

Vietnám,

Üzbegisztán.

Az orosz elnök Orbánnak küldött üzenetében azt írta, a nehéz nemzetközi helyzet dacára a két ország közötti kapcsolatok pozitív tendenciát mutatnak. Emellett Putyin megerősítette azon szándékát, hogy folytassák a közös munkát a kétoldalú aktuális kérdésekben, amik napirenden vannak.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a nyugati világ vezetőinek kimaradását az ünnepi üdvözlésből úgy indokolta, hogy a szóban forgó, "barátságtalan" országok példátlan szankciókkal sújtották Oroszországot Ukrajna február 24-i megtámadása után. Igaz, ezen a ponton érdemes azt is megjegyezni, hogy az eddigi uniós szankciókat maga Orbán Viktor is megszavazta.