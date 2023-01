Értelmezési „verseny” a romániai népszámlálás adatai alapján az erdélyi magyarok lélekszámáról

A romániai népszámlálás eredményeit a magyarok lélekszámának változásáról értelemszerűen a

hazai média is közreadta. Ebből kiderült, hogy 1 millió kétezer-kétszázan vallották magukat magyar nemzetiségűnek az idei népszámláláson, ami 10 évvel ezelőtt 1 227 623 volt. Az adatok forrásaként vagy közvetlenül a román Országos Statisztikai Hivatal tavaly decemberben közzétett jelentését használták, vagy a Magyar Távirati Iroda ugyancsak erről szóló beszámolóját. Az alábbi cikkeknek az az érdekessége, hogy miközben egyik sem állít valótlant, a számokat is mindannyian ismertetik, a címekben mégis értelmezési „verseny” alakult ki az adatokról, hogy „a pohár félig tele van-e vagy félig üres”. Pár nap múlva aztán „végeredmény” is született.

Amikor „a pohár félig tele”

Fideszes oldalak:

Origo: Több mint 1 millió ember vallotta magát magyarnak a romániai népszámláláson

888: Több mint 1 millióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek a román népszámláláson

Magyar Nemzet: Több mint egymillióan vallották magukat magyarnak a román népszámláláson

Győri Kisalföld: Több mint egymillióan vallották magukat magyarnak Romániában

Borsodi boon.hu: Több mint egymillióan vallották magukat magyarnak Romániában

Baranyai bama.hu: Több mint egymillióan vallották magukat magyarnak Romániában

Pesti Srácok: Romániában több mint egymillióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek az idei népszámláláson

Inforádió: Egymilliónál jóval több magyar él Romániában

Index: Több mint egymillióan vallották magukat magyarnak a romániai népszámláláson

Romániai Krónika: Meghaladja az 1 milliót a romániai magyarok száma a népszámlálás részeredményei szerint

Romániai Maszol: Népszámlálás 2022: meghaladta az egymilliót a romániai magyarok száma

Nem fideszes oldalak:

HVG: Egymilliónál többen vallották magukat magyarnak Romániában

Magyar Hang: Csökkent, de még mindig millió fölött a romániai magyarok száma

Transtelex: A romániai magyarok száma egymillió fölött van – megjelentek az első népszámlálási adatok

Amikor „a pohár félig üres”

Fideszes oldalak:

Világgazdaság: Már csak egymillió magyar él Romániában

Napi: Épphogy egymillió felett a magyarok száma Romániában

Nem fideszes oldalak:

444: Romániában 225 ezerrel kevesebben vallották magukat magyarnak, mint tíz évvel ezelőtt

Klubrádió: 225 ezer magyar tűnt el Romániából 10 év alatt

24: Tíz év alatt 225 ezerrel csökkent a magyarság létszáma Romániában

Népszava: Drámai mértékben fogynak az erdélyi magyarok, tíz év alatt több mint 220 ezerrel lettek kevesebben

Alfahír: Népszámlálás: alig több mint 1 millióan vallották magukat magyar nemzetiségűnek Romániában

Szlovákiai Paraméter: Már csak 1 millió magyar él Romániában

Szlovákiai Bumm: 2011-től több mint 18 %-kal csökkent a romániai magyarok száma

Újabb hírek után mindegyik csoportból volt olyan lap, amelyik visszatért a népszámlálásra 2023 első napjaiban. A „félig tele” címek náluk is „félig üresre” változtak. Ha tehát lehet „végeredményt” hirdetni, az értelmezési „verseny” azok felé dőlt el, amelyek már elsőre borúlátóbban ítélték meg a romániai magyarokra vonatkozó demográfiai adatokat.

Fideszes oldalak:

Magyar Nemzet: Drámai méretű az erdélyi magyarság lélekszámvesztése

Pesti Srácok: Romániai népszámlálás – Drámai méretű az erdélyi magyarság lélekszámvesztése

Index: Romániában durván csökkent a magyarok száma

Inforádió: Erdélyi Magyar Szövetség: drámai a magyarság lélekszámvesztése

Napi: Erre senki nem számított Erdélyben

Romániai Krónika: EMSZ: drámai méretű az erdélyi magyarság lélekszámvesztése

Nem fideszes oldalak: