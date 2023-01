Két nap múlva utalják a megemelt nyugdíjat, ami nem éri el az infláció szintjét

Január 12-én, csütörtökön utalják a 15 százalékkal megemelt nyugdíjakat

- jelentette be a kormányszóvivő a Facebookon.

Szentkirályi Alexandra közölte, egy átlagnyugdíj esetében a 15 százalékos emelés havonta 27 ezer, évente 353 ezer forintot jelent. Az emelés a 13. havi nyugdíjat is érinti, ami szerinte az idénre becsült inflációt követi, és nemcsak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik.

Ezután következett a kötelező kör, amikor is Szentkirályi Alexandra a brüsszeli szankciókat hibáztatta a magas inflációért, majd megígérte, ha az infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor az idei év során is nyugdíjkiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is volt.

Elemzők ugyanakkor jelezték, a 15 százalékos emelés a nyugdíjak reálértékét tekintve már a legutóbbi havi infláció szintjét sem éri el.