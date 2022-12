Meglepetés: Magyarországon Európa-bajnok lett az infláció

Az Európai Unió tagállamai körében novemberben már Magyarországon volt a legmagasabb az infláció – derül ki az Eurostat pénteki közléséből. A Portfolio.hu azt írja, a 23,1 százalékos hazai fogyasztóiár-index már magasabb, mint a balti országokban, és külön rossz hír, hogy az európai csökkenő infláció mellett nálunk még emelkedik az ütem.

Az EU-ban novemberben 11,1 százalékon állt az infláció, míg az azt megelőző hónapban még 11,5 százalék volt. Az eurózónában pedig 10,1 százalékra csökkent 10,6 százalékról az áremelkedés üteme. Ehhez képest

a 23,1 százalékos magyar infláció egész Európában a legmagasabb értéket jelenti.

Minket követ a sorban Lettország 21,7 százalékkal, Észtország és Litvánia pedig 21,4 százalékos drágulással. A kelet-közép-európai régióban a cseh és a lengyel inflációs ráta volt a legmagasabb a magyar után. Ráadásul e tekintetben még Szlovákia, Románia és Bulgária is jobban áll, mint hazánk.

Magyarország 23,1 százalék,

Csehország 17,2 százalék,

Lengyelország 16,1 százalék,

Szlovákia 15,1 százalék,

Románia 14,6 százalék.

Bulgária 14,3 százalék.

Spanyolországtól Németországon át Olaszországig 6,7 és 12,6 százalék között mozog az áremelkedés szintje.

Ugyanakkor havi szinten 1,7 százalékkal nőtt a magyar infláció, ez szintén a legnagyobb emelkedésnek bizonyult novemberben. Mindeközben az európai országok jelentős részében havi szinten már csökkentek az árak. Az Eurostat mellett a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is közölte a novemberi inflációs adatokat, eszerint átlagosan 22,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a drágulás idehaza.

Szembetűnő az is, hogy regionális összehasonlításban hazánkban nem csupán a legmagasabb az infláció, hanem egyben a legalacsonyabb a jövő évi, megemelt minimálbér bruttó összege is: a lengyelek, a csehek és a románok is előznek majd minket 2023-ban.