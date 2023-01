Tippek a profi gluténmentes sütéshez (x)

Képzeld el az alábbi szituációt: az orvos cöliákiát diagnosztizált nálad, és ezért át kell térned a gluténmentes életmódra. Hirtelen eluralkodik rajtad a pánik, mert az általad kedvelt ételek hosszú listája szép lassan megfogyatkozik. Pizza, tészta, francia pirítós, szendvicsek – ezeknek mind búcsút inthetsz.

Vagy mégsem? Ahelyett, hogy az étrended korlátaira problémaként tekintenél, gondolj rájuk úgy, mint egy kreatív kihívásra, ami megnyitja az ajtót a gasztronómiai felfedezések világa előtt. Nem kell tehát lemondanod a kedvenceidről, csupán más összetevőkre és némi gyakorlatra lesz szükséged.

Liszt

A gluténmentes összetevők arzenáljának egyik fontos eleme a liszt, amelyből fontos, hogy legyen otthon mindig többféle. Van, aki úgy dönt, hogy elkészíti a saját keverékét, de mi inkább azt javasoljuk, hogy vásárold meg az Éléskamra finoman reform lisztkeverék csomagjai között fellelhető paleo, gluténmentes, szénhidrátcsökkentett csomagot, amellyel készíthetsz omlós zsemléket, finom gőzölgő péksüteményeket, palacsintát, sőt még a panírozáshoz is tartalmaz lisztkeveréket. De a kínálatuk összeállításánál a vegánokra is gondoltak, így nekik is kínálnak lisztkeveréket.

Apró trükkökkel igazán nagy hatás érhető el

Az első és legfontosabb, hogy kövesd az előírt receptet, valamint csak a benne szereplő lisztfajtát és mennyiségű összetevőket használd. Az első pár alkalommal semmiképpen se kezdj kísérlezni! Miután pedig a törekvéseidet siker koronázta, akkor megkísérelheted az egyes összetevők helyettesítését, mert addigra tudni fogod már, hogy milyen állagúnak kell lennie az adott tésztának.

Továbbá, ne lepődj meg, ha a tészta erősebben tapad majd a kezedhez és az edényekhez! Ezért javasoljuk, hogy a tortaformákat vond be sütőpapírral, és a tészta gyúrásakor vajazd vagy lisztezd be a kezeidet! Az omlós tészta esetében az segít, ha két réteg sütőpapír között nyújtod ki a tésztát.

A konvekciós sütő ugyan alkalmas a kekszek sütésére, de nem a legideálisabb gluténmentes kenyérhez, mert a tészta gyorsabban szárad ki benne. Ezért javasoljuk, hogy sütés előtt kapcsold be minél előbb, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet, és a sütés első 15-20 percében ne nyisd ki az ajtaját!

Tippek a tároláshoz

A kiváló receptek és összetevők alapján készült gluténmentes pékáruk jóval hosszabb ideig megőrzik a frissességüket, mint a hagyományos társaik. De azért jó, ha betartasz néhány dolgot a tárolásuk kapcsán.

A gluténmentes kenyeret például szobahőmérsékleten szorosan becsomagolva egy napig lehet tárolni, utána mindenképpen felszeletelve tedd a fagyasztóba. Aztán ott vannak még a közkedvelt ropogós sütemények és kekszek, amelyek akkor tartják meg a legjobban az állagukat, ha zárt üvegedényben, szobahőmérsékleten tárolod őket.

Végül annyit szeretnénk még tanácsolni, hogy ne csüggedj, ha az általad sütött sütemény vagy pékáru nem lesz olyan tökéletes, mint amit a közösségi média felületeken található képeken látsz! Attól, hogy másképp néz ki, még nem jelenti azt, hogy nem finom.