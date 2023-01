Százmilliók landoltak a Magyar Falu Programból a NER-hez közelállókhoz

Közel 425 millió forint értékben kaptak támogatást fideszesek 2022-ben a Magyar Falu Program civil pénzeiből, azaz a falusi civil alapból

- értesült a Népszava.

A pályázaton tavaly 1450 szervezet nyert, köztük 113 olyan, ami egyértelműen a Fidesz-KDNP-hez köthető, mivel ezen alapítványok, egyesületek elnökei, képviselői mind-mind valamilyen tisztséget töltenek vagy töltöttek be a kormánypárt színeiben, vagy nyíltan kampányoltak a választások alkalmával annak érdekében, hogy a választók a kormánypárti jelöltekre tegyék a voksukat. A lista átnézése után kiderült, hogy abban szép számmal akad fideszes önkormányzati képviselő, polgármester, de még parlamenti képviselő is. Mindez a napilap szerint azt jelenti, hogy

az állami közvagyonból biztosított falusi civil pályázatokat 7,8 százalékban olyan szervezetek nyerték, amelyek a kormánypárt színeiben politizáló, vagy ahhoz közel álló tisztségviselőkhöz köthetők. Ez a teljes összeg – mintegy 4,8 milliárd forint – 8,8 százaléka.

Figyelemre méltó, hogy a támogatott alapítványok 16 százaléka sporthoz, főként a labdarúgáshoz köthető, 5 százaléka hagyományőrző, 2 százaléka horgász egyesület, 4 százaléka pedig tevékenységi körét tekintve vadászattal foglalkozik.

A támogatást nyert alapítványok zömét önkéntes tűzoltó egyesületek, a falu fejlesztését szolgáló közalapítványok/alapítványok, és a helyi polgárőrségek szervezetei tették ki. Sok szervezetnek egyébként nincs működő honlapja, közösségi oldala, az interneten nem, csak a cégadatbázisban találni nyomát. Szociális tevékenységgel foglalkozó alapítványok alig-alig akadnak, és ami van,

annak többsége roma integrációval foglalkozik, és egy jó része a Fideszhez közel álló, Farkas Flórián által vezetett Lungo Dromhoz köthető.

Például Farkas Félix vezetésével a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezete 7 millió forintot kapott a Magyar Falu Program civileknek osztott pénzeiből. Farkas Félix 2014-ben került a parlamentbe, mint az Országgyűlés első roma szószólója. Akkor is a hírekbe került, amikor 2022 elején az Országos Roma Önkormányzat (ÖRO) büntetőfeljelentést tett, melyben azt állította, hogy a Farkas Félix által a budapesti Benczúr Hotelbe összehívott megbeszélésen olyan szerződéseket ajánlottak 30 roma önkormányzati képviselőnek, amiért cserébe „semmit nem kell igazából csinálni”. A feljelentést az ORÖ azokra a hangfelvételekre alapozta, amelyeket szintén a Népszava tett közzé.

A falusi civil pénzekből szép számmal kaptak parlamenti képviselők is. Simon Miklós, Szabolcs-Szatmár-Bereg 6. választókerületének fideszes országgyűlési képviselője egyesülete, a Nyírbogát Hoportyó Vadásztársaság szintén a legmagasabb megítélt összeget, 7 millió forintot kapott közpénzből. A Simon család népszerű volt a Magyar Falu Program civil pénzeinek osztogatásánál. A képviselő felesége, Simonné Rizsák Ildikó, aki egyébként Nyírbogát polgármestere, szintén szerencsés volt. Az Egy Jobb Életért nevű egyesülete ugyanis szintén 7 millió forinttal lett gazdagabb. Így a Simon család egyesületei 14 millió forintot kaptak az állami pénzosztás során. Azonban nem Simon Miklós volt az egyetlen országgyűlési képviselő, akinek csurrant-cseppent valami a közös vagyonból. Ovádi Péter képviselő alapítója és nagykövete is a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly nevezetű szervezetnek, amely ezúttal 980 ezer forintot kapott. A Szilvaország Egyesület, amely Tilki Attila, Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. választókerületének országgyűlési képviselője alapítványa, 1 994 000 forintot zsebelhetett be. A Vitályos Eszter parlamenti képviselő által alapított Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület pedig 2 millió forintot kapott. A Bánhorváti-Nagybarca Polgári Együttműködés Egyesülete, melynek képviselője Demeter Ádám, Demeter Zoltán borsod megyei országgyűlési képviselő fia, szintén 2 milliót tehetett zsebre. Demeter Ádám egyébként a 2019-es önkormányzati választásokon Bánhorváti polgármesteri székéért is indult független jelöltként, de plakátjairól kiderült, a Fidesz támogatásával.

Kovács Sándor szintén fideszes képviselő évekig elnöke volt a Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesületnek, mely 2 millió forintot kapott tavaly, 2020-ban pedig 6 milliót. Jelenleg felesége igazgatja a szervezetet. Az egyesület egyébként úgy nyerte el ezt a pénzt, hogy Kováccsal szemben 2020-ban a 24.hu cikke nyomán nyomozást rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. A portál arról írt, hogy Kovács egyik barátja, feleségének egykori üzlettársa közel 1 milliárd forint értékben nyert különböző tendereket a Nyírségben, a politikus választókörzetéhez tartozó településeken. Egyébként a képviselővel szemben nem csak a rendőrség, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is nyomozást indított 2020-ban, mivel 60 millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatásból vendégház, turisztikai bemutatóház és csónakszállás épült a képviselő családi birtokán. Utóbbi nyomozást végül megszüntette a NAV. A számos polgármester közül kiemelkedik a botrányba keveredett – független – pándi polgármester, Lázók József. A város első embere 2022-ben azzal került a hírekbe, hogy a térség fideszes képviselőjelöltjének, Pogácsás Tibornak a választási plakátjait a helyi közmunkásokkal helyeztette ki. Az esetről videófelvétel is készült, melyet a párbeszédes Szabó Rebeka tett közzé még tavaly tavasszal. A videón a közmunkások elismerik, hogy Lázók József megbízásából dolgoztak. A polgármester alapítványa, a Pándi Sportlövész Egyesület 7 millió forinttal lett gazdagabb.