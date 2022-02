"Szatmári csoda": az elmúlt 8 évben napi 1-1 milliót kaptak a fideszes Kovács Sándor családi érdekeltségei

Alsó hangon 3,1 milliárd forint európai uniós és kormányzati támogatást kaptak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kovács család érdekeltségei az elmúlt nyolc év során, ez pedig naponta körülbelül 1-1 millió forintot jelent – derül ki a kormánypárti famíliához tartozó "Jót s Jól" a Szatmári Kistérségben Egyesület éves beszámolóiból.

A politikuscsalád feje Kovács Sándor, a mátészalkai térség fideszes országgyűlési képviselője, és még maga Kovács alapította a pályázatokon hasító "Jót s Jól" Egyesületet, amelynek jelenlegi elnöke a politikus felesége, Kovács Sándorné. Emellett vezető tisztséget visel az egyesületben a fiuk, a Géberjén község polgármesteri posztját betöltő Kovács Dániel Sándor és a lányuk, Kovács Eszter is.

A Kovács család gondozásában működő egyesület által elnyert 3,1 milliárd forintot meghaladó összeg több mint 2,2 milliárd forintnyi uniós és 903 millió forintnyi kormányzati támogatásból tevődik össze. A kormányzati normatív támogatás összege 2012 és 2018 között lekövethető a közhasznúsági jelentésekből, tehát ennél vélhetően jóval nagyobb összegről lehet szó, mivel a 2019-es és a 2020-as évet lefedő beszámolójuk jelenleg még nem érhető el.

A Géberjénbe bejegyzett egyesület bruttó 500 milliós támogatásban részesült a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás konzorciumi partnereként, az "Integrált térségi gyermekprogramok a Mátészalkai Járásban" program (EFOP-1.4.2-16-2016-00015) révén. Az erről szóló közlemény szerint a projekt alapvető célja: "a Mátészalkai Járásban élő gyermekeket sújtó nélkülözés visszaszorítása, illetve újratermelődésének megakadályozása, a tartós szegénységben élők, köztük a romák felzárkózása, a társadalmi kirekesztődés elleni harc, a periférikus élethelyzetek megszüntetése, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek alkalmassá tétele a munkaerőpiacon való megjelenésre, és a munkaerőpiaci eszközökben való részvételre, a települések helyi megtartóképességének erősítése a helyi igények figyelembevételével."

A projekt megvalósításának időszaka 2017. szeptember 1-től 2022. február 28-ig szól, tehát hivatalosan ez még ma is tart.

Majd utóbbihoz szorosan kapcsolódva további 100 milliós támogatást kaptak az "Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása a Mátészalkai Járásban" program (EFOP-2.1.2-16-2017-00010) keretében. Itt a projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma 2018. szeptember 30.

Közbeszerzési eljárást viszont nem folytattak le a félmilliárd forintos uniós támogatás esetében, így annak konkrét felhasználásáról nincs publikus információ.

Érdekesség, hogy 2018 nyarán az egyesület közbeszerzési ajánlatkérőként EU-s pénzből például 16,65 millióért vásárolt öt szekeret, és 3,15 millióért építettek baromfiólat a közbeszerzési értesítőben és a Széchenyi 2020 támogatott projektkeresőjében elérhető adatok szerint.

A "Jót s jól" Egyesület főtevékenysége egyébként szociális jellegű, melynek célcsoportja, mint írják, "elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, felügyeletre szoruló, fogyatékkal élő illetve pszichiátriai személyek", akiknek a száma a legutóbbi közhasznúsági dokumentum szerint 136 fő volt. Ellátási területként pedig Géberjén, Fülpösdaróc, Győrtelek, Ököritófülpös, Rápolt, Kocsord, Nagyecsed, Fábiánháza, Tiborszállás, Mérk, Vállaj és Nyírcsaholy településeket nevezik meg.

Továbbá a programban létrehoztak egy honlapot, ahol első ránézésre is döbbenetes fotók lelhetők fel. A honlap azonban borzasztóan lassú, több percet is igénybe vehet, mire betölt. Mindenesetre például a 2019-es "Okos konyha" elnevezésű mappában látható, ahogy a jóízlés határait feszegető módon fotóztak le éppen konyhai munkálatokat vagy más tevékenységet végző rászoruló gyerekeket, eközben jól láthatóan mutatva az 500 milliós támogatásról tanúskodó projekttáblát. Hasonlóan furcsa vizuális hatást kelt a közösségi oldalukon található, gyerekeket ábrázoló képek némelyike, amelyeken valóban rengetegféle rájuk szabott programot folytatnak az érintettek. Noha Facebookra az említett, erősen megkérdőjelezhető ízlést tükröző fényképekből már kevesebb jutott, de azért még ilyenekből is akad néhány az idén készültek közül.

A "Jót s Jól" Egyesület neve azonban már sokak számára ismerősen csenghet, hiszen tavaly júniusban a választókerületben jártunkkor fotókkal illusztrálva bemutattuk, milyen látványos fejlesztések valósultak meg Kovács Sándor és köre jóvoltából, ahol egy tekintélyes turisztikai birodalom létesült, noha annak jelentős része a kapott forrás eredete ellenére is csak magánterületként funkcionálhat.

Ugyan mellékszálnak tűnik, de megemlítendő, hogy a közbeszerzésbajnok egyesület székhelyeként szolgáló Géberjénnek korábban sikerült még Bayer Zsolt szívét is megdobogtatnia, legalábbis a Magyar Nemzet online felületén megjelent, "Láss egy darabka szatmári csodát!" című írása erről árulkodik.

A kormánypárti megmondóember egyebek mellett büszkén vallotta meg, hogy immár húsz éve el-ellátogat a szabolcsi településre, egyben arról is beszámolva, hogy Kovács megválasztása óta a térségben több mint 20 milliárd forint értékű önkormányzati és egyházi beruházás valósult meg, de a vállalkozóknak juttatott pályázati pénzekkel együtt ez összesen 30 milliárd forintot tesz ki. Tehát a tízmilliárdból mintegy kétmilliárd közvetlenül a Kovács családnál landolt.

