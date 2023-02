Az egészségügyi államtitkár szerint a Magyar Orvosi Kamara a legsötétebb kommunista időket idézve fenyegeti az orvosokat

A cél a hatalommal való visszaélés lehetőségének megszüntetése!

Vejkey Imre KDNP-s képviselő ezzel indokolta annak a Pintér Sándor által beterjesztett javaslatnak a támogatását, amely korlátozza a Magyar Orvosi Kamara jogköreit.

A belügyminiszter tegnap nyújtotta be javaslatát és a parlament ma már szavazhat is az előterjesztésről. Keményen osztották egymást a képviselők a Magyar Orvosi Kamara (MOK) jogköreinek csorbításáról szóló vita során. Takács Péter államtitkár még le is kommunistázta a kamara vezetését, miközben az ellenzék is élesen bírálta az előterjesztést.

A DK-s Gréczy Zsolt szerint nem a kamara, hanem az Orbán-kormány veszélyezteti az egészségügyi ellátás biztonságát Magyarországon.

A törvényjavaslat nem más, mint egy bosszúhadjárat

- tette hozzá Gréczy Zsolt.

Politikai aktorrá vált a kamara

- jelentette ki Pesti Imre a Fidesz hozzászólója megjegyezve, hogy korábban maga is volt háziorvos Budapesten és vidéken is. Szerinte korábban szerepelt a háziorvosok szerződésében az ügyeleti ellátás kötelezettsége, de ez idővel kikerült a kontraktusból.

A mostani rendszer azt jelenti, hogy egy háziorvosnak délután 4-től este 10-ig kell ügyelnie, "ráadásul még pluszban meg is fizetik, mert 55 ezer forintot kap". A rendszert korábban a kamara elfogadta, majd váratlanul elkezdett ágálni ellene, ami elfogadhatatlan

- mondta Pesti Imre, aki felszólalása végén „dollárbaloldalozott” egy jót amikor azt állította, a négymilliárd forintnyi dollár kampánytámogatást adja vissza a baloldal és a Kamara most ezzel a fellépéssel.

A DK-s Komáromi Zoltán aki szintén háziorvos szerint a Fidesz-frakció és a kormány „futóhomokra építi ezt a törvényjavaslatot”.

Vitatom, hogy a kamara veszélyeztetné az ellátást, fenyegetné a saját tagjait, de ezt Fidesz abból szűrte le, hogy „valamit félreolvastak az újságban. Nem igaz, hogy a MOK azzal zsarolná a tagjait, hogy ha nem írják alá az ügyeleti rendet, akkor fegyelmit indítanak ellene

- tette hozzá a DK-s felszólaló.

Komáromi hangsúlyozta, az elmúlt 5 évben egyetlen foglalkozástól való eltiltást okozó kamarai fegyelmi határozatot hoztak, de az sem végleges volt, hanem csak fél évre szólt.

Ez is azért történt, mert az illető orvos a Covid-járvány elején vírustagadó volt, és megyei elnökként ezt az álláspontját propagálta is

- mondta Komáromi Zoltán.

A DK szakpolitikus szerint a MOK-nak nincs mivel visszaélnie mert már így sincs sok hatalma a kamarának, hiszen a jogosítványait eddig is nagyon megnyírbálta már a kormányzat

Az indokok nem igazak, tessék kitalálni valami újat

- zárta felszólalását Komáromi Zoltán DK-s képviselő.

Ez nem szakmai, hanem már alkotmányossági kérdés

- ezzel kezdte hozzászólását a KDNP-s Hollik István.

A kormánypárti politikus szerint a kamara megzsarolta a tagjait, ami veszélyezteti a betegellátást. Hollik István emlékeztett, hogy korábban a MOK elnöke egyetértett a kormány javaslatával az ügyeleti rendszer átalakításáról, majd váratlanul a kamara arra kérte, hogy az új ügyeleti rendszert ne írják alá.

A Magyar Orvosi Kamara tekintélyét pártpolitikai céllal maga az elnök tette tönkre, ezért nincs más lehetőség, mint amit a kormány javasol, hogy az új ügyeleti rend működni tudjon

- jelentette ki a KDNP felszólalója.

Harangozó Tamás, az MSZP vezérszónoka azzal kezdte, 30 év óta nem történt olyan, hogy az alapellátási ügyeleti rendszert ilyen mértékben alakították volna át a résztvevők megkérdezése nélkül, sőt a tiltakozásuk ellenére.

Orvosok százai és ezrei bírálják a rendszert, nem a kamara vagy a kamarai elnök egyszemélyes politikai akciójáról van szó, ahogy a kormány állítja. Tavaly is mondták az orvosok, hogy "lassítsunk, nem jó az irány", mégis tavaly év végén átverték ezt a koncepciót, és megkezdték a bevezetését

- mondta Harangozó Tamás hozzátéve, hogy a kormány most pedig ledarál egy teljes kamarát amikor bő egy hónap alatt 22 milliárd forint lett idén a kórházak adóssága.

Miközben a kórházak adósságrendezésére, a várólisták csökkentésére nincs elég pénz, miközben a Mathias Corvinus Collegium (MCC) állami vagyonátadás profitjából tízmilliárdokhoz jut, de mire, hogy még 200 vitorlást vegyenek a Balatonra a kastély mellé?

Az MSZP-s politikus szerint a mostani lépéssel a kormányzat olyan uniós pénzeket is veszélyeztet, amit pedig az egészségügy fejlesztésére fordítottak volna.

Lukács László György a Jobbik-Konzervatívok felszólalója szerint, az orvosi kamara helyett inkább a bűnszervezetként működő végrehajtói kamara ellen kellene fellépni egy ilyen hasonló, gyorsított törvényalkotással.

A jobbikos képviselő úgy fogalmazott, kicsit sarkítva, de

valójában arról van szó, hogy ezzel a törvényjavaslattal most "Pintér miniszter úr az orvosok közé lövet!"

Egy normális országban korrekt tárgyalásokat folytat a szakmai kamarákkal, itthon viszont „a parancsuralmi rendszerben” ha van egy vita, akkor azonnal hatalmi szóval lépnek fel, és 24 óra alatt ki is végzik az orvosokat.

Lukács László György emlékeztett, az egészségügy menedzselése a „annyira jól megy”, hogy éppen ma reggel menesztették az egészségügyi államtitkár két helyettesét.

Önálló egészségügyi minisztérium kellene, bár azt elismerem, könnyebb egy olyan tárcára bízni a területet, ahol azonnal lőnek

- zárta felszólalását Lukács László György.

A Mi Hazánk nem támogatja a kötelező kamarai tagságot. Szabadi István szerint ez legyen önkéntes ezért ezt a részét támogatják a törvényjavaslatnak. Ugyanakkor felhívta a figyelmet:

amikor a kötelező Covid-oltást kellett beadni, akkor jó volt a kamara a kormánynak, most viszont amikor a kamara kiáll egy ügy mellett, „lefejezik”

- mondta felszólalása végén Szabadi István.

Isten hozta önöket Sztálin elvtárs rendszerében

- kezdte felszólalását Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa aki szerint a törvényjavaslat a kormány a kamara elleni kicsinyes bosszú.

A Fidesz és a kormány háborút indított a betegek, a betegellátás és az egész egészségügyi rendszer ellen azután, hogy megszüntették az önálló egészségügyi tárcát. Takács Péter államtitkárnak pedig mindezek után le kellene mondania

- jelentette ki Szabó Tímea aki szerint a kormány a Brüsszelnek tett ígéretét is megszegte mert megígérte, minden törvényjavaslatot társadalmi vitára bocsátanak, és kevesebb ilyen gyors, sürgős törvényjavaslatot nyújtanak be.

Ehhez képest ezt a két ígéretet mind felrúgta a kormány, pedig ezt Brüsszelnek is megígérte az EU-s pénzek mielőbbi megszerzése érdekében. De van, amin a pénz és a magánellátás sem segít. Önök, az önök családtagjai, és az önök szavazói közül sokakat nem fognak tudni meggyógyítani az állami ellátásban, még ha lenne is pénzük a magánellátásra, mert ott nem érhető el minden, mert a kormány tönkreteszi az egészségügyet

- zárta hozzászólását Szabó Tímea a Párbeszéd képviselője.

Az LMP-s Kanász-Nagy Máté arról beszélt, hogyan szokta a kormányzat kezelni a konfliktusait a szakmai szervezetekkel. Az egyik, amikor „befoglal” a kormány a kormánypártokkal szimpatizáló tagokkal feltöltve egy szervezet. Másik módszer, amikor egy „tükör-szervezetet” hoznak létre, ilyen volt például a Nemzeti Pegadógus Kar. A harmadik módszer a legkonfliktusosabb, és ezt alkalmazzák most az borovosi kamarával szemben, ez a teljes ellehetetlenítés útja.

A fideszes Kovács József szerint az ügyeleti rendszer akadozott, ezért kell alakítani. Elmondta, korábban előzetes szakmai egyeztetéseken járt, az orvosi kamara elnöke még a miniszterrel és az államtitkárral is egyeztethetett ezért nem érti, miért kezdett a kamara később tiltakozni, petíciózni. Azt elismerte, hogy a háziorvosok átlagéletkora nagyon magas az ügyeleti rendszer pedig akadozott, de Kovács szerint éppen ezért is kellett átalakítani a rendszert.

Az orvosi kamara összekeverhette magát egy szakszervezettel, és ezzel súlyosan szabályt szegett, ezután pedig nem maradt más megoldás, mint a kötelező kamarai tagság megszüntetése

- zárta felszólalását Kovács József, a Fidesz képviselője.

Takács Péter egészségügyi államtitkár nem egészen szakmai kijelentéssel kezdett amikor arról beszélt, hogy a Magyar Orvosi Kamara a legsötétebb kommunista időket idézi amikor a fenyegeti azokat az orvosokat, akik nem osztják az elnökség véleményét és részt vennének a területi ügyeleti ellátásban.

Az államtitkár a magas szintű, mindenki számára hozzáférhető, biztonságos betegellátás biztosításával indokolta a Belügyminisztérium előterjesztését a kötelező kamarai tagság megszüntetéséről és az etikai felelősségi szabályok áthelyezéséről.

Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza, és ezzel a magyar emberek egészségügyi ellátását veszélyezteti, megszegi a demokratikus köztestület jellegének alapvető szabályait, semmibe veszi saját céljait

- jelentette ki Takács Péter államtitkár.

Érdekes, hogy Kincses Gyula a MOK elnöke hétfői sajtótájékoztatóján szintén kommunista időkről beszélt amikor úgy fogalmazott: „Amikor az orvostársadalom úgy döntött, hogy nyomásgyakorlásba kezd, akkor azt mondtuk, hogy azon túl, hogy pénzt kérünk a szakdolgozóknak, kérünk valami olyat is, amit lehet, hogy még nehezebben érhetünk el: az orvostársadalom függetlenségét. Itt már megfogalmazódott, hogy a kamarát, ahogy a kommunisták, megpróbálják majd ellehetetleníteni a kötelező kamarai tagság megszüntetésével.”

Frissítés - Átment a MOK-törvény

Az Országgyűlés 122 igen és 31 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül megszavazta az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény hétfőn benyújtott módosítását kedden. Ezzel majdnem 24 óra alatt gyakorlatilag elvette a Magyar Orvosi Kamara jogait a kormány. A döntés értelmében megszűnik a kötelező orvosi kamarai tagság, a folyamatban lévő etikai eljárásokat pedig az orvosi kamara helyett az Egészségügyi Tudományos Tanács folytathatja le.