"Oroszország háborúját finanszírozza Európa" - Ezt akarja megszavaztatni a Fidesz az ellenzékkel

Ahogy az várható volt, a Fidesz ismét bevetette az egyik jól ismert és többször sikerrel használt fegyverét a parlamenti ellenzékével szemben; újra benyújtott egy parlamenti határozatot, most épp a békéről.

Ezt már eljátszották a bevándorlás és koronavírus-járvány esetében is. A lényeg az, hogy aki nem szavazza meg az általuk benyújtott javaslatot, az a migránsok és/vagy a vírus oldalán áll. S unos-untalan ismétlik majd mindenhol, ahova csak elér Rogán Antal keze.

Most itt az újabb csapda. Tegnap este benyújtotta Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) "Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról" című határozati javaslatot. A bevezető szerint "egy éve zajlik a háború Oroszország és Ukrajna között, és nincs jele annak, hogy rövid időn belül véget érne. A következmények drámaiak: a háború már eddig is több százezer emberéletet követelhetett és az elmúlt évek legnagyobb európai humanitárius válságát okozta. Európa a háborúba sodródás napjait éli. Az Európai Parlament további fegyverszállításokat követel. Vadászgépeket, helikoptereket, rakétarendszereket, harckocsikat és még több lőszert küldenének a hadszíntérre. A tagállamok egy része már el is kötelezte magát a további fegyverszállítások mellett. Ezek a lépések világháborúhoz vezethetnek".

Mindezekre "és a 2022. évi áprilisi választás egyértelmű üzenetére" tekintettel az Országgyűlés több kormánypárti megállapítást is elfogadna. Többek között kifejeznék az elkötelezettségüket a béke mellett, valamint azt várják el a nemzetközi közösség minden tagjától, hogy a mielőbbi béke érdekében lépjenek fel, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek a háború kiterjedésével járnak.

De van benne ilyen mondat is:

"a szankciók eredményezte magas energiaárak megfizetésével Oroszország háborúját finanszírozza Európa."

A lényeget tekintve persze bármit írhattak volna a határozatba, a lényeg úgyis az, hogy ismét felállították a csapdát, és jöhet a szokásos forgatókönyv.