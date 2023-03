Április 30-ig maradnak az árstopok, amelyekről végre csak kiderült, hogy inflációt okoznak

"Ott kétségeim vannak, amikor az ársapkáról beszélünk, azt nehéz egy magamfajta jogásznak belátni, hogyha valaminek korlátozom az árát, akkor az miért vezet áremelkedéshez."

Orbán Viktor a tavaly decemberi nemzetközi sajtótájékoztatóján osztotta meg bizonytalanságát az országgal azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unióban nálunk - tehát az általa már több mint tizenhárom éve vezetett országban - a legmagasabb az infláció.

Azt nem tudni, hogy azóta belátta-e már esetleges tévedését, hiátusát, ugyanakkor az árstopok és az infláció közötti szoros és számunkra kényelmetlen kapcsolat feltűnt másnak is a kormányoldalon.

Példaként felhozhatjuk a legfrissebb Magyar Nemzetet; a kormánypárti lapban megjelent egy interjú Nagy István agrárminiszterrel, és a kedélyes beszélgetés kitért a hatósági árakra, az áruhiányra, valamint az árak áthárítására is.

"– Mi a helyzet az árstoppal? Több szakmai szervezet is az intézkedés eltörlése mellett emelt szót. Meddig maradhat az ársapka az élelmiszerpiacon?

– Az árstop a magyar lakosságot védi a brüsszeli szankciók okozta áremelkedéstől. Az intézkedés addig marad, amíg az inflációt csökkenő pályára nem tudjuk állítani. Jelenleg ez a dátum április 30-a. Nem tervezzük előrébb hozni a szabályozás kivezetését, a piac is erre készül.

Azt ugyanakkor leszögezném, hogy az alapvető élelmiszerek árának rögzítése nem piaci célokat szolgált, hanem szociális intézkedés volt, amely be is töltötte a szerepét, hiszen az árstopos termékek iránt átlagosan húsz-nyolcvan százalékkal nőtt a kereslet. Az árstop alkalmazásán túl szükség volt az áruhiány elkerülése érdekében arra is, hogy a hazai áruházakat kötelezzük arra, hogy az élelmiszerárstoppal érintett termékeket a vásárlói igényeknek megfelelő mennyiségben tegyék elérhetővé.

– Az intézkedés ebből a szempontból bizonyosan célt ért, sokan ugyanakkor arra panaszkodtak, hogy míg a 2,8 százalékos UHT tej, a cukor, vagy épp az étolaj továbbra is változatlan áron kapható, minden más termék árát jelentősen megemelték a kereskedők.

– Visszautasítom azokat az elméleteket, miszerint az árstop miatt elkerülhetetlen volt az áremelés a kiskereskedelemben. Az árrögzítés nem okozott akkora bevételkiesést a boltoknak, ami ilyen lépést indokolt volna.

A nagy üzletláncok ráadásul könnyedén képesek voltak kompenzálni az árstop hatásait széles termékkínálatuknak köszönhetően, miközben a vidéki, falusi kisboltok hátrányba kerültek. A kormány ezért a kisebb boltok zavartalan működése érdekében támogatási konstrukciót dolgozott ki, amelyet a hentesüzletekre is kiterjesztettünk.

A pályázatban a falusi üzletek egy-három millió forintos, míg a hentesboltok akár 3,5 millió forintos támogatásban is részesülhetnek. A hentesüzleteknek szóló pályázatok benyújtására még van idő, a boltok egészen március 20-ig igényelhetik a hozzájárulást."

Nem volt indokolt tehát az áremelkedés Nagy István szerint se, de az mégiscsak megtörtént.

Ilyen ez..., de valami csak lesz az inflációval, ha valaki a kormányban megérti, hogy miért pusztít Magyarországon.