1200 milliárd forintunkért vették meg a Budapest Airportot, Parragh László is igazgatósági tag

Június 6-án jelentette be a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt, hogy az állam „visszaszerezte” a Budapest Airport Zrt.-t, és még aznap döntöttek az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagok cseréjéről is – derül számolt be a 24.hu a cégiratok alapján.

„Miénk” a reptér, de még sokáig nyöghetjük a miatta felvett hitelt.

A magyar állam a Budapest Airport Zrt. 80 százalékát szerezte meg a nagy horderejű akvizíciókért felelős Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-n keresztül. A maradék 20 százalékos részvénycsomag a francia Vinci Airportsé lett. A társtulajdonos cég 14 országban 70 repülőteret üzemeltet, köztük most már a ferihegyi légibázist is.

A vételár 3,1 milliárd euró, amiből 1,44 milliárd hitel, azaz a többségi részvénycsomagot összesen 1200 milliárd forintért vásárolták meg. Sokba fog ez kerülni még nekünk.

Az igazgatótanács tele lesz fideszesekkel

A bejelentéssel szinte egy időben lemondott a Budapest Airport teljes igazgatósága és felügyelőbizottsága, a testületek új összeállításáról pedig határozatot hoztak. A 24.hu megtudta, hogy a Corvinus Nemzetközi Befektetés Zrt. az igazgatóságba delegálja Lóga Mátét, Antal Ferencet, Guller Zoltánt, valamint Parragh Lászlót.

⚫ Parragh László a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke, és jól fizető üzletet csinált a kamarából. Emellett a MOL igazgatósági tagja, amiből szintén szépen keres.

⚫ Az igazgatóság elnök Lóga Máté, aki a nemzetgazdasági minisztérium gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára lesz. Régebben a Miniszterelnöki Kabinetirodában és a Nemzeti Bankban is dolgozott.

⚫ Antal Ferenc, a nemzetgazdasági minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára. Korábban több befektetésekkel foglalkozó multicégnél dolgozott.

⚫ Guller Zoltán az Orbán Ráhelhez köthető Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöke, valamint a Digitális Magyarország Ügynökség Zrt. vezérigazgatója. Korábban Rogán Antal miniszteri biztosa volt, illetve a NER-es Vodafone Magyarország Zrt. igazgatóságába is bekerült.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök kiszáll a repülőgépből 2021. május 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)