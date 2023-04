2197 napja nincs gyanúsított, csak lopás miatt nyomoznak a rendőrök a letelepedésikötvény-kereskedő ügyében

"Az ön által kérdezett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságon lopás bűntett gyanúja miatt van folyamatban nyomozás ismeretlen tettes ellen. A büntetőeljárás érdekében bővebb tájékoztatást adni nem áll módunkban"

- Mindössze ennyit válaszolt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az Alfahír megkeresésére.

Az apropó az volt, hogy szinte napra pontosan hat éve, 2017. április 8-a virradóra pucolták ki az Arton Capital Kft. letelepedésikötvény-kereskedő cég terézvárosi irodáját. Az ismeretlenek nemcsak több száz millió(!) forint készpénzt vettek magukhoz, de elvitték a finoman szólva is kéteshírű, nemzetbiztonsági kockázatokat is rejtő biznisszel kapcsolatos, valószínűleg a rabolt pénznél is értékesebb adatokat, szervereket.

Azonban hiába a komoly rendőri erőkkel, látványos körülmények során megkezdett nyomozás, a jól bekamerázott belvárosi környék,

a rendőrségnek az elmúlt 2197 nap során még nem sikerült senkit sem meggyanúsítania a bűncselekmény felderítése során.

Emlékezetes, a betörés alig egy héttel azután történt, hogy a kormány március 31-ével leállította a 2013 óta futott, és sok szempontból hevesen bírált kötvényprogramot.

Külön kiemelendő, hogy a rendőrség "csak" lopás ügyében nyomoz, és nem tartja betörésnek az esetet, ami feltételezheti azt, hogy a nyomozók szerint belső munka volt.

Persze az ügy ennél sokkal mélyebb

A Rogán Antal által kitalált letelepedési kötvényprogram keretében évekkel ezelőtt több olyan orosz személy vásárolhatott kötvényt, aki szorosan kötődik Vlagyimir Putyin orosz rezsiméhez. Még tavaly gyűjtötte össze a korábbi országgyűlési képviselő, Demeter Márta:

-az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) jelenlegi vezetőjének, Szergej Nariskinnek Andrej nevű fiát és családtagjait

-az orosz törvényhozás alsóházának az egyik tagja, Vlagyimir Blockijt és családtagjait

-Andrej Kalmikovot, az Aeroflot orosz állami légitársaság fapados leánycégének vezetőjét

-Alekszej Jankevicsot, az orosz gázipari óriáscég, a Gazprom egyik leányvállalata, a Gazprom Nyeft igazgatóját

-Pavel Eduardovics Melnyikov orosz üzletembert, aki a finn rendőrség és elhárítás nagyszabású akciójának célkeresztjébe került, miután ő és cégei éveken át vásároltak fel szigeteket és más ingatlanokat Finnország délnyugati részén, stratégiai fontosságú tengeri útvonalak közelében.

A magyar letelepedési engedély birtokában az érintettek – amellett, hogy hazánkban, határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosultak – a schengeni tagállamok területén száznyolcvan napon belül kilencven napot meg nem haladó időtartamú vízummentes beutazásra és tartózkodásra jogosultak

- figyelmeztetett az ellenzéki képviselő már Ukrajna orosz megtámadása után.

Egy igazi politikai krimi

2017. április 8-ára virradóra ismeretlenek több mint százmillió forint készpénzzel, egy széffel(!), illetve a letelepedésikötvény-bizniszben résztvevők adatait tartalmazó dokumentumokkal a hónuk alatt kisétáltak az az egykori letelepedésikötvény-kereskedő Arton Capital terézvárosi irodájának főbejáratán, és eltűntek a budapesti éjszakában.

A Rogán Antal és Bánki Erik nevével fémjelezte program keretében a magyar állam 2020-ig körülbelül 18 milliárd forintot fizetett vissza a kötvények után, de valószínűleg sokkal többet értek azok a szenzitív személyes adatok, amelyeket a rablás során megszerezhettek az elkövetők, elvégre az Arton Capital ügyfelei elsősorban arabok, indiaiak, oroszok és kínaiak voltak, ők használták azt a kiskaput, amit az Orbán-kormány nyitott rá az Európai Unióra.

Hogy most már több mint hat év után sem sikerült még csak gyanúsítottat sem felmutatnia a magyar hatóságoknak, az már sejthető volt a bűncselekmény bizonyos részleteinek megismerése után is.

Hiába a térfigyelő kamerák, belvárosi irodába éjszaka észrevétlenül mentek be, majd jöttek ki a titokzatos elkövetők. Kulccsal mentek, ismerték a riasztórendszer kódját, és kikapcsolták az elektronikus védelmi rendszert is. Tudták, hol van a készpénz, ismerték a dokumentumokat rejtő szervereket is. A korabeli beszámolók szerint

a rendőrök ezer embert hallgattak ki, az iroda dolgozóit hazugságvizsgáló alá is vetették, ennek ellenére sincs eredmény.

Az Arton Capital az azóta felfüggesztett letelepedésikötvény-program zászlóshajója volt. A kereskedőcéget az a Balogh Radosztina vezeti, aki Rogán Antalnak volt az egyetemi évfolyamtársa, másrészt az Artont nem kötötte a magyar jogalkotó abban, hogy a világ mely térségeiben kereskedhetett a papírokkal, így ők lettek a legsikeresebbek a százmilliárdos bizniszben. A program során unión kívüli országokból érkező gazdag bevándorlók juthattak be hazánkon keresztül az Európai Unióba, egy nem túl sűrű biztonsági szűrőn keresztül. Ha így nézzük a dolgokat, az információk eltüntetése/megszerzése érdekében állhatott a biznisz üzemeltetőinek, a biznisz résztvevőinek, vagy épp azoknak az ellenérdekű titkosszolgálatoknak, akik így kívántak zsarolópotenciálhoz jutni.

Címlapkép: Bánki Erik és Rogán Antal - fotó: Béli Balázs / Alfahír