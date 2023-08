A beregszászi polgármester ígéretet kapott Zelenszkijtől a párbeszéd folytatására

Az Alfahír is beszámolt Volodimir Zelenszkij szerdai beregszászi látogatásáról, ahol az ukrán elnök a magyar közösség képviselőivel is tárgyalt egyebek mellet a magyarok jogai is súlyosan korlátozó ukrán nyelvtörvényről.

„Hangnemváltást érzékeltem, és azt, hogy az államfő egy kiváló partnert vélt felfedezni a kárpátaljai utazása során itt” – értékelte a Népszavának Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vizitjét, Babják Zoltán beregszászi polgármester.

A megbeszélés annak ellenére is jó hangulatban zajlott, hogy a magyar nemzetiség jogait durván korlátozó, az anyanyelvhasználatot visszaszorító oktatási törvény is szóba került- tette hozzá a polgármester.

Babják Zoltán elmondta, hogy Zelenszkij köszönetet mondott a kárpátaljai katonáknak az orosz megszállókkal szembeni hősies küzdelmükért, a régió lakóinak pedig a máshonnan idemenekült ukránoknak nyújtott segítségért.

Az Európai Unió felé vezető úton Ukrajnának a kisebbségi jogok betartására is szükség van. Zelenszkij válaszul megígérte, hogy feldolgozza az információt

- közölte Babják Zoltán.

Zubánics László egyetemi tanár, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet vezetője a Blikknek úgy fogalmazott, Zelenszkij többször is megjegyezte, szívesen tárgyalna a magyar kormánnyal, akár Kárpátalján is, de erre egyelőre nem lát fogadókészséget.

„Azt mondta, reményei szerint a közeljövőben ez megváltozik, mert számos olyan gond feszül a két ország között, amit egy ilyen kétoldalú találkozó biztosan el tudna simítani.”

Zelenszkij magyar katonákat is kitüntetett látogatása során, és a 128. munkácsi területvédelmi dandárral is fotózkodott.

Címlapkép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2023. június 28-án. Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko