A Fidesz akkugyárai és vendégmunkás-telepei helyett ilyen alternatívát kínál a Jobbik-Konzervatívok

Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke és frakcióvezetője Debrecenben tartott sajtótájékoztatót, mivel ez a város az egyik leginkább érintett a Fidesz akkumulátorgyár-telepítési mániája és a szervezett vendégmunkás-import által. Leszögezte:

"Van megoldás arra a bérválságra, bérkrízisre, ami az országban van!"

A Jobbik-Konzervatívok azért indított országos kampányt, hogy felzárkóztassa a béreket, hogy tisztességes béreket lehessen adni az ország keleti felében is, hogy ne kelljen elvándorolni, hogy ne kelljen máshol megélhetést keresni – mondta a debrecenieknek a párt alelnöke.

A tisztességes bérek ügyéhez Magyarországon az is hozzátartozik, hogy van megoldás a vendégmunkás kérdésre is – tette hozzá Lukács László György. Hangsúlyozta: ezzel azért kell kiemelten foglalkozni, mert köztudott terve a Fidesz-kormánynak – tehát két debrecennyi – vendégmunkást hozzon a hazánkba, akik közül sokan már meg is érkeztek a környékre: Hajdúszoboszlón már arra kérik a szállásadókat, hogy ne fogadjanak be vendégmunkásokat.

Azt is látjuk, hogy az az erőltetett akkumulátorgyár-telepítés, ami Debrecenben van, azt fogja eredményezni, hogy több ezer keleti vendégmunkás fog érkezni ide, megváltoztatva a település kultúráját, tönkre téve az eddigi nyugodt életet.

– rögzítette, hozzátéve, a Jobbik-Konzervatívok nem hagyja, hogy a kormány vendégmunkások szervezett behozatalával tönkre tegye a magyar városokat. Mikepércs példáját hozta fel, ahol az oda költöztetendő 5000 idegen vendégmunkás alapjaiban változtatná meg a település jellegét. Szerintük a megoldás az, ha tisztességes béreket adnak az embereknek, hogy a betöltetlen állásokba magyar embereket lehessen fölvenni.

Lukács László György szerint egyértelmű, hogy nem távol-keleti munkaerőre van szüksége, hanem az hazai munkaerőre. Ezért nem szabad megengedni, hogy a rossz bérviszonyok miatt kiürüljenek a települések, ez által munkaerőhiányt okozva a térségben. Elmondta:

Mi azt szeretnénk, hogy a helyi emberek a szülőföldjükön boldogulhassanak, hogy a helyi munkahelyeken itteni emberek dolgozhassanak. Tisztességes bérekért.

A konzervatív párt bérfejlesztési kezdeményezése egyszerre szolgálná a magyarok érdekeit, és lehetne ellenszere a szervezett vendégmunkás-importnak. A párt alelnöke nyomatékosította: Debrecen mindig a magasan képzett munkaerejéről, egyeteméről, magas hozzáadott értékű iparáról, valamint a kutatásról és fejlesztésről volt híres. Rámutatott: itt nem összeszerelő-üzemekre, nem kínai vegyi üzemekre van szükség, hanem normális munkahelyekre és tisztességes bérekre.

Nem fogjuk hagyni, hogy Debrecent a kormány kisemmizze, tönkre tegye a gazdasági értékeit, tönkre tegye a kulturális értékeit és a környezeti értékeit!

– jelezte Lukács, aki szerint a Jobbik-Konzervatívok megoldása a normális bérek bevezetése, hogy ezzel a magyar munkavállalókat támogassa. Ezzel kapcsolatos aláírásgyűjtésüket országszerte folytatják, mert meggyőződésük, nem vendégmunkástelepekre, hanem normális bérekre van szüksége a magyaroknak.

(Címlapkép és fotók: Lukács László György Debrecenben - Béli Balázs/Alfahír)