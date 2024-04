A független Kovács Pál polgármesterjelöltségét támogatja Hódmezővásárhelyen a Jobbik

"A Jobbik-Konzervatívok támogat minden olyan független jelöltet, aki képes helyi szinten társadalmi konszenzust, fejlődést biztosítani"

- így fogalmaz szombaton kiadott sajtóközleményében a konzervatív, jobboldali párt, amelyik a pártmentes önkormányzatiság mellett érvel már jó ideje.

"Ha a pártoskodás politikai torzsalkodást eredményez, úgy helyben többet ér egy olyan, pártokhoz nem kötődő szakember, aki képes a helyi értékek mentén haladva békességet és demokratikus értékrendet létrehozni, gazdasági és társadalmi fejlődést generálni"

- indokolták meg a Facebookon is megosztott döntést.

Ezért a Jobbik-Konzervatívok Hódmezővásárhelyen dr. Kovács Pál független polgármesterjelöltet támogatja - szögezte le az ellenzéki párt.

A Jobbik mai budapesti kampánynyitóján megerősítette, hogy az önkormányzati voksolással egyidőben zajló EP-választáson listája élére Róna Pétert azért állította, hogy a közgazdászprofesszor betöltse mandátumát, és így küzdve a magyarok érdekeiért három fő problémakörre kínál saját, szakmai megoldást - jelentette be Gyöngyösi Márton, aki szerint Rónát mint pártfüggetlen listavezetőt be kell juttatni az Európai Parlamentbe.

A Jobbik elnöke szerint a választás egyik fő tétje, hogy hazánk vissza tudja-e szerezni becsületét, amit az Orbán-kormány eljátszott.

A Fidesz amúgy még április elején jelentette be, hogy Grezsa Istvánt indítja polgármesterjelöltként az alföldi városban. Márki-Zay Péter polgármester kihívója öt évvel ezelőtt is indult a városvezetői tisztségért, de akkor még független jelöltként alulmaradt, 15 százalékponttal kevesebbet zsebelt be.

(Címlapkép: dr. Kovács Pál polgármesterjelölt mellett áll ki a párt Hódmezővásárhelyen - Jobbik/Facebook)