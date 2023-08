A Jobbik követeli, hogy a kormány vegye komolyan a lakhatási káosz égető problémáját

Megvitattuk a Jobbik Ifjúsági Tagozattal a Jobbik-Konzervatívok Mi Várunk nevű lakhatási programját egy konferencia keretében, és a megbeszélés eredményeit letesszük nemcsak a parlament, de a szakma és a szélesebb közvélemény asztalára is - jelentette be Z. Kárpát Dániel csütörtöki sajtótájékoztatóján. A jobbikos országgyűlési képviselő felidézte: megállapították, hogy hazánkban nem csupán a megalázóan alacsony bérek, de a lakhatási válság is ellehetetleníti a magyar fiatalok jórészének életét.

A mi célunk pedig jobboldali-konzervatív erőként az, hogy a kivándorlási kényszer által fenyegetett tömegek életét megkönnyítsük, és egy megfizethetőséget jelentő lakhatási koncepciót kínáljunk

- emelte ki a Jobbik-Konzervatívok parlamenti képviselője.

Z. Kárpát kifejtette, a Mi Várunk program évente 5-10 ezer újépítésű bérlakás megépítését jelentené, emellett a mintegy 600 ezres üres ingatlanállomány felújítható részét az állami és önkormányzati tulajdonúak közül kívánják felújítani és szintén bérlakásként hasznosítani.

Nem pusztán a bérlakások frontján gondolkodunk, hanem abban is, hogy ha egy magyar fiatal vagy család családalapítást követően betartja a társadalmi együttélés minimálisan elvárható szabályait, már hét-nyolc éve egy virágzó, gyümölcsöző kapcsolatban tud működni, és bérlőként helytáll, akkor ez a lakás kerülhessen bekerülési áron az ő tulajdonába, és bizonyos feltételek mellett, kizárva a visszaélések lehetőségét

- szögezte le az ellenzéki politikus.

A Jobbik alelnöke szerint a programjuk egyértelműen alkalmas lenne arra, hogy 7-8-10 évet megspóroljon a bankhitelesként eltöltött évekből, vagy épp azon esztendőkből, amelyeket most egy bankhitel önrészére való takarékoskodással kell, hogy eltöltsön egy fiatal, jellemzően nem támogatott módon.

Hangsúlyozta, hogy a magyar családok és fiatalok mellett az idősebb korosztály számára is biztosítanák ezáltal a szülőföldön való boldogulás esélyét, ahelyett, hogy külföldre vándorolva kelljen megélhetési nehézségeiket enyhíteniük.

Z. Kárpát Dániel felelevenítette, pártja évek óta sürgeti a hazai bérek felzárkóztatását, de a problémakör másik ága a lakhatási problémából ered.

Éppen ezért követeljük, hogy a kormány vegye komolyan ezt a kérdést, számoljon végre a lakhatási problémákkal úgy, hogy ezek a magyar jövőt gátolják, akadályozzák, nehezítik; együttesen oldjuk meg azt a lakhatási káoszt, amelynek a feloldása nélkül maradnak a 200 ezer fölötti albérleti díjak, maradnak az 50-100 millió közötti tipikus lakásárak

- rögzítette a jobbikos politikus, aki szerint rengeteg pénzt kell fektetni ebbe a területbe, hogy kiszámítható életpályát biztosíthassunk Magyarországon.

Nagy Bence, a Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke azzal kezdte, hogy ország különböző nagyvárosaiban, falvaiban, Győr-Moson-Sopron vármegyétől egészen az ország keleti végekig mindenhonnan érkeznek a konzervatív párt ifjúsági szervezetének tagjaitól érkeznek arra vonatkozó vélemények és megjegyzések, hogyan lehetne egy tartós és maradandó programot megalkotni.

Mint mondta, a Jobbik IT-nek hatalmas szerencséjére az elmúlt hetek alatt tagjai lehettek az Európai Keresztény Politikai Mozgalom (ECPM) ifjúsági tagozatának. Így nemcsak hazai szempontok alapján tudják nézni a saját érdekeinket, hanem be tudnak vonni nemzetközi véleményeket.

Ennek eredményeként a Mi Várunk bérlakásprogram nemcsak nekünk, hanem a régió és a Kárpát-medence népeinek is hasznos lehet

- fogalmazott Nagy.

Z. Kárpát Dániel zárásként elmondta, nem a harmadik világból érkezők és a vendégmunkások számára “áramvonalasítanák” a Magyarországon való tartózkodást, hanem a magyar jövő felé fordulnának.

Megjegyezte, vannak olyan, már nemzetközileg már sikeres receptek, amelyek például az albérletpiaci viszonyok rendezésére irányulnak.

“A Mi Várunk programot letettük az asztalra, a következő hetekben pedig ki fogjuk kényszeríteni a szakmai egyeztetéseket. Elvárjuk a kormánytól is, hogy legyen érdemi válasza válaszai a lakhatási kérdésekre”

- emelte ki a jobbikos képviselő.

