A Jobbik-Konzervatívok szerint a zéró tolerancia felülvizsgálatának kérdése megérett a társadalmi vitára

„Helyes, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium vizsgálja az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályozás nemzetközi gyakorlatait. Ezek között Nyugat-Európában, de még Lengyelországban és Horvátországban is a magyar szabályozásnál enyhébb helyi szabályrendszert találni” - írták közleményükben a Jobbik-Konzervatívok.

A kormányinfón is felmerült a kérdés, amit Lázár János vetett fel a borászok lobbitevékenysége nyomán. Gulyás Gergely jelezte, a maga részéről nem támogatná Lázár felvetését.

A Jobbik-Konzervatívok közleménye szerint egy ilyen össztársadalmat érintő kérdésről azonban semmiképpen sem szabad csupán minisztériumi irodákban lefolytatni a vitát, a magyar polgárokat is be kell vonni. Jócskán vannak a lazítás mellett szóló érvek, például a magyar borkultúra védelme, de természetesen találunk ellenérveket is. Egy biztos: nem egy pohár bor, hanem a felelőtlenség okozza a baleseteket.

A Jobbik úgy véli, ezt mutatja a horvátországi példa is, ahol rövid tiltás után szigorúan szabályozott keretek között ismét lehetővé tették, hogy egy pohár bor után lehessen vezetni.

A zéró tolerancia felülvizsgálatát az alábbi pontok mentén képzeli el a Jobbik-Konzervatívok amelynek a gerincét a horvátországi szabályozás adja:

- A határ felemelése 0,5 mg/l-re gyakorlott vezetőknél.

- Kezdő vezetőknél, 25 évnél fiatalabb vezetőknél, valamint 5 évnél fiatalabb jogosítvánnyal marad a 0,0 mg/l.

- Forgalmasabb útszakaszokon marad a zéró tolerancia.

- Autópályán marad a zéró tolerancia.

- Hivatásos vezetőknél marad a zéró tolerancia.

- Baleset okozása esetén azonban súlyosbító körülmény a 0,0 mg/l-t meghaladó véralkoholszint.

A Jobbik-Konzervatívok Normális Autózásért Programjának további részleteit ide kattintva olvashatják el.

Címlapkép: Rendőrségi közúti ellenőrzés Budapesten, az Alkotás úton 2023. június 15-én. Ebben az akcióban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő embereket szűrik ki. Fotó: MTI/Lakatos Péter