Kormányinfó: Gulyás Gergely nem támogatná Lázár János elképzelését a zérótolerancia megszűntetésről a gépjárművezetőknél

„Nem tervez vízdíjemelést a kormány” - közölte Gulyás Gergely a kérdések során a kormányinfón.

Nem támogatjuk, hogy többet fizessenek az emberek. Maradnak a rezsiárak is

- tette hozzá a kancelláriaminiszter.

A bezárásra ítélt vasúti szárnyvonalakat érintő témában először azt kérdezték a miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy mikor ült utoljára vonaton, és Gulyás Gergely valahogy nem is okozott csalódást amikor elmondta, hogy huszonvalahány évvel ezelőtt, e akkor is Németországban. Arra a kérdésre, hogy mikor lesz itt olyan színvonal, mint a németeknél a miniszter úgy vélte, ha majd itt is annyit kell fizetni a jegyért, mint ott.

Ilyen előzmény után a tíz mellékvonal tervezett bezárásának indokairól kérdezték a minisztert és Gulyás Gergely szerint azért, mert a Volán jobb szolgáltatást nyújt, mint a MÁV.

Arra a kérdésre, hogy bezárhatnak-e további mellékvonalakat is Gulyás Gergely úgy vélte, ez egy rossz irányú találgatás.

„A lényeg, hogy a kormány egyfajta szolgáltatást tud nyújtani, vagy vasút vagy buszszolgáltatást. Dönteni kell, hogy melyiket tartjuk fent: a busz olcsóbb és jobb szolgáltatást biztosít.”

Felmerült még, hogy más vasúttársaságok is átvehetnék a MÁV szerepét, de a miniszter szerint az utasszámokat nézve a bezárt vonalakon, nem lenne olyan vállalat, aki átvenné ezeknek a fenntartását.

Miután a Lázár János alá tartozó Építési és Közlekedési Minisztérium is megerősítette a 24.hu információját, hogy a borász lobbi állítólagos közbenjárása nyomán vizsgálják a zéró tolerancia esetleges megszűntetését a gépjárművezetők esetében. Így erről is kérdezték Gulyás Gergelyt.

A miniszter szerint eddig, amikor ez a kormány asztalára felkerült, akkor mindig a zérótolerancia mellett döntött.

„Jogos, ha valaki felveti a kérdést, de én magam zérótolerancia párti vagyok, mert nem vagyok biztos abban, hogy a magyar ember meg tud állni fél pohár bornál.”

Amikor a miniszterelnök véleményét kérdezték erről Gulyás Gergely rámutatott, hogy eddig is Orbán Viktor vezette a kormányt, és most is zárótolerancia van. Megjegyezte, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek elég sarkos ebben a kérdésben a véleménye.

Ismét felmerült a svéd NATO-csatlakozás kérdése. Gulyás Gergely szerint a svédek NATO-csatlakozását elfogadhatja idén a parlament, ha azt a képviselők kétharmada támogatja.

A kormány szeretné, de a Fidesz-frakció kevésbé Svédország NATO-csatlakozást

- közölte Gulyás Gergely, de jelezte, nem fogják hátráltatni Svédország NATO-csatlakozását, amikor arra kérdeztek rá, hogy vajon a törökök vagy a magyarok ratifikálják előbb a bővítést.

A Fidesz-frakció valószínűleg bojkottálni fogja a svéd NATO-csatlakozás miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülést

- tette hozzá egy másik kérdésre válaszolva a miniszter, amit azzal magyarázott, hogy jobb, ha rendes ülésen szavaznak erről a kérdésről.

Borkai Zsolt korábban bejelentette, hogy függetlenként indul el ismét a győri polgármesteri posztért. Arra a kérdésre, hogy beáll-e mögé a Fidesz, Gulyás Gergely kijelentette, „ez teljesen kizárt!”

Pesty László a Fidesz dokumentumfilmese „Lölö-jelenségnek” nevezte a NER gazdasági holdudvarát Tusnádfürdőn. Ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely közölte, hogy ő ilyen jelenséget nem ismer.

Egy másik kérdés során pedig a miniszter közölte, nem igaz, hogy több ezren mondtak volna fel a státusztörvény miatt.

Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a pedagógusok nem osztják azt a véleményt, hogy az életpályamodell miatt romlana a helyzetük

- vélekedett a miniszter, aki szerint a felmondott tanárok száma ötszázra tehető, de ez szerinte normális, mivel az is felmondásnak számít, ha valaki egy másik iskolában keres állást.

A rendőröknél tapasztalt munkaerőhiány kapcsán Gulyás Gergely elmondta a kormány ezért emeli két lépésben, jelentősen a béreket.

80 millió forintos zongorát vett egy brüsszeli épületbe a magyar kormány. A kormányinfón jelen lévő Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára úgy vélte, ez nem számít luxusnak.

A magyar kulturális innováció egy kiemelkedő darabjáról van szó és a nagyban támogatja a magyar elnökség sikerét egy ilyen zongora beszerzése

- vélekedett Kovács Zoltán államtitkár.

Szóba került, hogy mintegy 90 ezer ügyfélnek az átlagosnál magasabb rezsiszámlákat kapott annak ellenére, hogy általánydíjasok. Ők a rezsivédett mennyiség részét vagy egészét használták fel. Gulyás szerint az érintetteknek részletfizetést biztosít a kormány.

A néhány hete történt halálos biciklis gázolás után ismét több autó száguldozott az Árpád-hídon. Gulyás Gergely szerint az illegális autóversenyek miatti gázolásokat a szándékos emberölés kategóriájába kellene sorolni.

Gulyás Gergely megerősítette, hogy az ukránok megemelik a Barátság kőolajvezeték tranzitdíját.

Augusztus 1-től 23,5 százalékkel emelkedik a Barátság kőolajvezetéken érkező nyersanyag tranzitdíja

- közölte a miniszter.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2023. július 27-én. Fotó: MTI/Bruzák Noémi