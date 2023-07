A KDNP-s Pálffy István lesz a Hír TV trénere

Szakmai változás várható a Hír TV-nél, derül ki az ugyancsak a KESMA alá tartozó Magyar Nemzetből. A félretájékoztatást és a bukott sajtópereket tekintve a változás ráfér az egész csoportra. A csatorna legutolsó, nagyon kínos tévedése a napokban került képernyőre, amikor angol futballszurkolók 2016-os felvételéről azt állította, hogy azon ünneplő ukránok látszanak, ezt a Media1 vette észre,. „Győzelmi mámorban úsznak az ukránok a Kercsi-híd felrobbantása után” – hívta fel ugyanis a figyelmet az Oroszország által annektált Krím-félszigetre vezető híd ellen hétfő hajnalban elkövetett támadásra, amit azonban brit kocsmában szurkolókról készített képsorokkal illusztrált. A felvételen ráadásul nem ukránul, hanem angolul énekelnek, a brit futballszurkolók egyik népszerű rigmusát, a Will Grigg’s on Fire-t, ami egy északír válogatott labdarúgóról szól. A botrányt fölkapta a brit sajtó is, a Blikk pedig megtudta, hogy a hiba felelősei közül egy munkatársat azonnali hatállyal kirúgtak a csatornától, egy másik munkatárs pedig írásbeli megrovást kapott a felettesétől.

Az ilyen félreértéseken is segíthet a Hír TV-hez igazoló egykori újságíró, majd kormánypárti politikus, aki 2015-től Magyarország dublini nagykövetségét vezette 2020-ig. „Igazán jó tény- és hírműsorokat a mai napig elsősorban a televíziók tudnak készíteni, ott van meg ehhez a szakmai és technikai háttér” – gondolja új munkahelyéről Pálffy. „A közéleti hírek és a politika az a közeg, amelyben újságíróként, politikusként és diplomataként dolgoztam az utóbbi évtizedekben, és szeretnék is ezen a területen maradni. Másrészt én a hírműsorokban vagyok igazán elememben, a sajtóklubbéli szereplésem csak egy kitérő vagy kirándulás volt a véleményműfajban.” – mondja, de az is kiderül, hogy mintha valami zavar lenne „az erőben”, ugyanis más szerepet is szántak neki a műsorvezetésen kívül.

„Egyfajta coach szerepét is elvállaltam. Úgy lehetne körülírni, hogy igyekszem majd összefogni és összetartani a szerkesztőséget, az újságírókat és a közönséget. (…) A tapasztalatomnál és a szakmai múltamnál fogva talán hatékonyan tudok majd egy integratív, közösségépítő személyiségként is működni.”

A Magyar Nemzet számára is misztikus mondatokat úgy magyarázza, hogy csapatépítő foglalkozások vezetésével vagy éppen a szakmailag magas szintű működéséből adódó jó munkahelyi légkör megteremtésével is törődnie kell.

A média szerinte az elmúlt években teljesen megváltozott. „Ha a 90-es évek végi TV2 híradója modellvasút volt, a jelenlegi Hír TV-é már komoly személy- és teherszállítási iparág” – ami, ha a médiának a nézői iránti felelősségét is jelenti, akkor valóban van mit tenni a kormánymédiában. Az, hogy a hírekben a valóság jelenjen meg a nézők előtt, különleges példát hoz fel: „Fontos tisztázni, hogy az objektivitás, amellyel a jó újságíró egy témát feldolgoz, nem zárja – és nem is zárhatja – ki a világnézetét, nem teheti zárójelbe az eszmei alapállását. Mindenki valahogy, valamilyen szemszögből tekint a világra, valamilyen álláspontról értelmezi azt. Enélkül semmiről nem lehetne értelmesen beszélni, egy sajtótájékoztató tudósítója ennek hiányában például akár elkezdhetné számolgatni a földön a kavicsokat.”

Pálffy a kormányoldal által sokat ostorozott, újságíróból DK-s politikussá alakult Kálmán Olga pályáján halad, csak már visszafelé. Az újságíróból KDNP-s politikussá, most pedig újra újságírónak állt politikus elmondta, hogy tapasztalatból jól ismeri a Soros-hálózatot, és rossz a véleménye róla. KDNP-s parlamenti képviselői mandátuma letelte után egy éven keresztül nemzetközi titkárként dolgozott Brüsszelben, ahol jól lehetett érzékelni, hogyan terjeszti ki a csápjait a Soros-hálózat. „A globális progresszív hálózatok emberei – például Manfred Weber, aki jelenleg az Európai Néppárt frakcióvezetője, ám akkor sokadik vonalbeli végrehajtó volt – folyton a maguk szája íze szerint próbálták módosíttatni a beadványainkat. Például amikor a Fidesz elkészített egy családjogi javaslatot arról, hogy a néppárt mit képviseljen ebben a kérdésben, az említett káderek elkezdték a jól ismert szójátékot a hagyományos fogalmak és értékrendszerek fellazítására. Gyakorlatilag ugyanaz a tempó megy most is, amikor egy belügyi tanácson pillanatok alatt áthajtanak egy migrációs paktumot és ráerőltetik 27 EU-tagországra a letelepítési kvótarendszert.” – sommázta tapasztalatait.

Ugyanakkor Pálffy az Írországban eltöltött nagyköveti 5 év alatti, az őt ért kihívásokról szólva nem említette, hogy a katolikus írek 2015-ben népszavazáson döntöttek az azonos neműek házasságának engedélyezéséről, így arról sem, hogy az írek eszerint hogyan keveredtek bele a Soros-hálózatba.

(Címlapkép: Pálffy István - Hír TV)