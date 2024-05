A kínai Fudan Egyetem tiszteletbeli professzora lett a magyar jegybankelnök

Matolcsy György jegybankelnök is meghívást kapott az idén 10. alkalommal megrendezett Tsinghua PBCSF Global Finance Forumra – számolt be a Magyar Nemzeti Bank sajtóközleménye. A Kínában megrendezett eseményre meghívást kapott Matolcsy György is.

„Az eseményt megelőzően a Fudan Egyetem rektora ünnepélyesen átadta a jegybank elnökének az Egyetem tiszteletbeli professzorának való kinevezését” – írták büszkén.

Arról a kínai, állami egyetemről van szó, amely a Budapest közepében építendő kampusszal akarta megvetni a lábát Európában.

2020-ban nagy felháborodást keltett a közvéleményben, amikor kiderült, hogy az Orbán-kormány Budapestre hozná a kínai Fudan Egyetemet, és egy a magyar diákok számára építendő kollégiumközpont helyét átadná számukra, hogy ott húzzák fel az egyetem magyarországi kampuszát. A civileken kívül az ellenzéki pártok is tiltakoztak, és népszavazást kezdeményeztek, ám azt a fideszes Alkormánybíróság elkaszálta.

A Fidesz-kormánynak a tervek szerint 2020. december 31-ig kellett volna beszámolnia a beruházásról alakulásáról, és arról, hogy mennyibe is fog ez kerülni a magyar adófizetőknek, de két héttel a határidő lejárta előtt kitolták azt 2024 júniusára. Tehát nemsokára kiderül, lesz-e a Magyarországon egyre terjeszkedő Kínai Kommunista Népköztársaságnak egyeteme is hazánkban.

Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester úgy véli semmi nem lesz ebből a projektből annak ellenére, hogy aa parlamentben két törvényt is hoztak.

Továbbra is szorosak a magyar állami kapcsolatok a kínai egyetemmel.

A Kínában most megrendezett fórum során Matolcsy György találkozott a Fudan Egyetem rektorával, aki átadta a tiszteletbeli professzori kinevezést a jegybank elnökének. Az eseményt követően Matolcsy György kínai jegybanki vezetőkkel és szakemberekkel folytatott eszmecserét.

(Címlapkép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a Fudan Egyetem rektora. mnb.hu)