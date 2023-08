Jobbik: A magyar adófizetők pénzéből csak a magyar munkahelyeket támogassák, ne vendégmunkásokat

Z. Kárpát Dániel a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője és a Gyüre Csaba a párt helyi politikusa csütörtökön Nyíregyházán tartott sajtótájékoztatót a magyar munkavállalók helyzetével kapcsolatban, különös tekintettel a kormány által több milliárd forintnyi közpénzzel támogatott, külföldi vállalatokra és az azok által szervezetten behozott idegen vendégmunkásokra.

Bár megszokott, hogy az ellenzéki pártok kritizálják a kormányt a vendégmunkásokkal kapcsolatos viselkedése miatt, mi megoldási javaslatot is hoztunk. Ez a megoldás pedig a magyar kvóta

– mondta el Z. Kárpát Dániel.

A Jobbik-Konzervatívok által már korábban előterjesztett ötlete arra a 200-300 milliárd forintra vagy akár annál is többre, amit az évek során a vendégmunkásokat Magyarországra hozó multicégek számára a kormány a magyar adófizetők pénzéből odaítél.

A jobbikos képviselő hangsúlyozta:

"A magyar adófizetők pénzéből csak magyarok munkahelyeit támogassák, ne pedig a harmadik világ szervezett módon ideérkező tömegeit!"

Éppen ezért a magyar kvóta szerint csak olyan cég, csak olyan munkáltató kaphatna visssa nem térítendő támogatást, amely vállalja, hogy legalább 90 százalékban az Európai Gazdasági Térségen belüli, jellemzően magyar állampolgárokat foglalkoztat – emelte ki Z. Kárpát Dániel. Nem szeretnék harmadik világbeli munkavállalók érvényesülését támogatni – ismételte meg.

A konzervatív párt azt kívánja elérni, hogy minden magyar a szülőföldjén boldogulhasson, ezért arra próbálják rávenni a kormányt, hogy sokkal inkább a külföldre távozott magyarok hazacsábításra fordítsa a forrásokat – mondta. A képviselő szerint a kormány által is elismerten rossz aktivitási rátát is meg kellene vizsgálni, hiszen az itthoni, passzív munkavállalók közül is százezres nagyságrendben lehetne alkalmazni embereket. Z. Kárpát Dániel rámutatott: ingyenes átképzési programokkal el lehetne érni, hogy ne kelljen vendégmunkásokat hazánkba hozni, hanem magyarok tölthessék be ezeket az állásokat. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta: a javaslatot letették az asztalra, most a kormányon a sor.

Gyüre Csaba a kérdéskör helyi, Szabolcs-Szatmár-Berge megyei vonatkozásairól beszélt:

Ez a vidék mostohagyermeke még Magyarországnak is. Ez a megye az, ahol a legnagyobb a munkanélküliség, itt a legalacsonyabbak a bérek, itt a legalacsonyabbak a nyugdíjak.

A jobbikos politikus szerint fontos kijelenteni, hogy legkevésbé náluk kellenek külföldi vendégmunkások, hiszen nagyon sok ember nem talál munkát, vagy ha talál is munkát, akkor csak olyat, ahol képzetlen munkaerőt keresnek minimálbérért. Gyüre Csaba hangsúlyozta: a kormánynak olyan munkahelyeket kellene leginkább létrehozni, ahol a képzett munkaerő tudna érvényesülni, és ez nyilván magasabb jövedelemmel is járna.

Hozzátette: Magyarországon a reálbérek hihetetlen mértékben csökkentek az elmúlt időszakban, 15,6 százalékkal, ami az Európai Unión belül a legrosszabb érték. Tulajdonképpen mindenkinek ennyivel csökkent a bére.

Ezen kívül Magyarországon legnagyobb az infláció, különös tekintettel az élelmiszerek drágulására, ami miatt az emberek pénze pillanatok alatt elinflálódik – mondta el Gyüre Csaba.

"Egyre inkább szükség lenne valódi értéket teremtő munkahelyekre. Olyan munkahelyekre, amelyek valóban biztosítanák a családok megélhetését."

A Jobbik-Konzervatívok politikusa rámutatott: a családtámogatás önmagában semmit sem ér, ha nincs biztosítva a családok megélhetése, ha a családfenntartók nem tudják megkeresni azt a pénzt, amivel el tudják tartani a családjukat.

A ellenzéki párt azért küzd, hogy "normális béreket, normális életet" tudjon biztosítani a magyaroknak, ami egyenesági folytatása a párt korábbi politikájának, a béruniónak. Ennek célja az volt, hogy a magyarok béreit felzárkóztassák az EU-s bérekhez.

Gyüre Csaba elégedetlen a kormány hozzáállásával:

Sajnos a Fidesz-KDNP, az Orbán-Kormány ebben nem volt partner, mint ahogy ma sem partner, hanem inkább külföldi vendégmunkások behozatalával próbálja megoldani a munkaerőhiányt, nem pedig a magyarok átkézséével és a bérek emelésével.

