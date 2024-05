A nyár közepén szereltetné le a panelokról a klímákat a IX. kerületi önkormányzat

Szinte minden kapacitását leköti a IX. kerület hatósági osztályának a klímaberendezések szabályosságának ellenőrzése – írta az Index. A lap hozzáteszik: mivel a homlokzatra szabályosan kitett kültéri egység gyakorlatilag nincs, csak szerencse kérdése, hogy kit ér utol a hatóság szigora. Több ezer tulajdonos ellen indíthat a kerület eljárást.

A Ferencvárosi Önkormányzat akár több ezer a kerületben élő, klímaberendezéssel rendelkező lakástulajdonossal szemben eljárást indíthat

– tudta meg az Index.

Háborognak a József Attila-lakótelep hatalmas társasházainak kültéri klímaberendezéssel rendelkező lakói, mivel a házban kifüggesztették a Ferencváros Polgármesteri Hivatal felszólítását, melyben jelzik, hogy 30 napon belül szereltessék le a ház homlokzati részéről a légkondicionálók kültéri egységeit. A felszólításból az is kiderül, hogy amennyiben ezt nem teszik meg, akkor az önkormányzat eljárást fog indítani, és a klímák leszereltetésén kívül még meg is büntethetik a tulajdonosokat.

A felszólítást jegyző közös képviselet két jogszabályi hivatkozást is idéz. Az egyik a József Attila-lakótelep és környéke építési szabályait tartalmazza, melynek 39. paragrafusa a lakótelep helyi védettségre javasolt 1957-1967 között épült épületegyütteseit határolja körül. Ennek ellenére a védettség hatálya alá nem eső épületekre is vonatkozik az önkormányzat döntése.

Az másik idézett jogszabály Ferencváros településkép-védelméről szóló 35/2017. (XII. 22.) rendelete, mely szerint „az épületek közterületről látható homlokzatán és tetőzetén” bizonyos berendezések nem helyezhetők el.

Az Index cikke szerint a IX. kerület egész hatósági osztályán három mérnök is a klímák kérdésével, akiknek az ügy adminisztrációs terhei miatt nem jut ideje másra.

A klímás és a klíma nélküli lakók egymás közötti harcával indult és az önkormányzat bevonásáig jutott az ügy.

A korábbi szabályokon enyhítő, áprilisi rendelet megalkotásáig a kerületben sehol sem lehetett közterületről látható homlokzaton és tetőn klímaberendezéseket jogszerűen elhelyezni. A hatósági osztály az alapján végzi az ellenőrzéseket, hogy az adott épület esetében történt-e bejelentés, és hogy mekkora arányú a klímák sokasodása.

Az egyik József Attila-lakótelepi ház esetében is ez történt: valaki „felnyomta” a klímát üzemeltető lakótársait az önkormányzatnál. Az Indexnek egy érintett tulajdonos arról számolt be, hogy éles ellentét alakult ki a klímások és a klímátlanok között, ami heves facebook-viták formájában is megnyilvánult. Az ellenzők általában azt nehezményezik, hogy a légkondik éjjel-nappal zúgnak, és hogy a berendezésükből alkalmanként az ő párkányukra csöpög a víz.

A hatályos jogszabályok szerint most már volna lehetőség az épületek homlokzatán kültéri egységek tömeges elhelyezésére, amennyiben az előre megtervezett rendben történik.

(Címlapkép: Illusztráció. Klímaberendezések kültéri egységei egy lakó- és irodaépületen Kispesten. MTVA/Róka László)