Bosszú? Marczingós Lászlót két bank és egy joghallgató is felnyomta az ügyvédi kamaránál

Egy joghallgató mellett két kereskedelmi bank is bepanaszolta Marczingós Lászlót az ügyvédi kamaránál – számolt be pénteken Facebook-oldalán a devizakárosultak szabadságharcosaként is ismert ügyvéd.

Marczingós a joghallgató beadványát idézve azt mondta, az „az ország alkotmányos rendje elleni tevékenységre” hivatkozva született. A beadványozó emellett azt is állította, az ügyvéd a bankfiókokban készült élő videók során a banki alkalmazottak arcát is rögzítette. Az ügyvéd azonban leszögezte, ilyen felvételt ő nem készített, erre nagyon ügyelt.

Egy beadvánnyal szemben három luxembourgi ítélet

Az első kereskedelmi banki panasz amiatt érkezett, hogy Marczingós május közepén Facebook-profilján hívta fel a figyelmet, a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága (EUB) ítéletének mi a következménye. A pénzintézet jogtanácsosa szerint Marczingós ügyvédhez méltatlan magatartást folytatott, ez pedig rontja az ügyvédségbe vetett közbizalmat.

Az ügyvéd megjegyezte, ő a fogyasztók tömegeinek jogait védi „egy banki kartellel, egy tröszttel szemben”. Szerinte a bank szerződése nemcsak tisztességtelen és semmis (amit a magyar jogalkotó is megállapított), sőt a magyar állam ezt csak az uniós joggal ellentétesen tudta orvosolni, „azaz nem orvosolta a problémát”.

A pénzintézet beadványát idézte is Marczingós:

„Szándékosan olyan kijelentéseket, helytelen ítéleti értelmezésen alapuló megnyilvánulásokat tett nagy nyilvánosság előtt, melyek nem felelnek meg az ítélet tényleges tartalmának és az Európai Unió Bírósága által levont következtetéseknek, nyújtott iránymutatásoknak. Az ügyvéd az ítélet egyes részeit szándékosan félreértelmezte, ezzel félrevezetve az érintett ügyfeleinket, fogyasztókat. Helytelen, pontatlan kijelentései olyan téves következtetés levonásához vezethet az ügyfelekben, melyek szerint a devizaalapú kölcsönszerződések kedvezőbb elszámolását és az ügyfelek által befizetett összegek visszafizetését várhatják. Mindamellett olyan színben tüntette fel az ítéletet, mintha az minden devizaalapú kölcsönügyletet megkötött fogyasztót érintene és számukra anyagi kompenzációval járna, ezzel a fogyasztókat megtévesztette, súlyosan félrevezette. A fogyasztók ilyen formájú helytelen és pontatlan informálása, bankunk elleni lázítása az ügyvédi hivatáshoz méltatlan.”

A jogász emlékeztetett, az ő praxisában már három ítélet (a 2021-ben kihirdetett C-932/19., a 2023-ban közzétett C-705/21. és a most április 30-án megszületett C-630/23.) is azt rögzítette, hogy a magyar devizahiteles megoldás sérti az uniós irányelvet. Leszögezte, hogy

a bank ügyfeleivel szemben tisztességtelen szerződéses feltételeket alkalmazott, az a devizahiteles törvények törvényi vélelmi rendszeréből fakad. Ezt a magyar jogalkotó megpróbálta kogens rendelkezés behelyettesítésével megoldani, de az MNB-árfolyam behelyettesítése az irányelvvel ellentétes.

A bank azt is vélelmezte, hogy Marczingós csupán „reklámozni” próbálta magát, mint a beadványban fogalmaznak: az élő közvetítés veszélyeztette a bank reputációját annak érdekében, hogy az ügyvéd ügyfélkörét bővítse. Ezzel kapcsolatban a jogi szakember kijelentette, április 30-a óta egyetlen új megbízást sem vállalt el. Azzal kapcsolatban, hogy a bank szerint hatásvadász módon arra ösztönözte a nyilvánosságot, hogy jelenjenek meg a bankfiókban, megjegyezte, ő arra ösztönzi a fogyasztói társadalmat, hogy álljanak ki az Európai Unióban biztosított jogaikért.

Arra a felvetésre, hogy Marczingós követőitől adománygyűjtésbe kezdett ügyvédhez méltatlan tevékenységének finanszírozására leszögezte, ügyvédi tevékenységétől elkülönülő, megbízáshoz nem kötődő tevékenységéhez támogatásokat szívesen fogad „már csak azért is”. Hozzáfűzte, nemzetközi szakértőket fog felkérni, hogy uniós szinten lépjenek fel a bank ellen.

Szintén a bank beadványában szerepel, hogy Marczingós a jogállamiság és a tisztességes igazságszolgáltatás tiszteletének súlyos sérelmét eredményezte, mivel az ügyvéd tisztában van azzal, hogy egy jogvitás helyzet orvoslásának mi a pontos menete. Erre a jogász úgy válaszolt, hogy a bíróság egy, az uniós jogot súlyosan sértő megoldást alakított ki másfél évtized alatt.

A Kúria rádöbbent, hogy precedensjellegű döntéseit kell hatályon kívül helyeznie

– hangsúlyozta.

Egy másik bank is panasszal élt: tőzsdei manipuláció?

Egy másik jelentős, tőzsdén is jegyzett pénzintézet szintén panasszal élt a devizakárosultak szabadságharcosa ellen. Azt kifogásolták, hogy Marczingós László június közepén azzal jelentkezett be a közösségi médiában, hogy a devizahitelesek kérjék a banktól, tartsák be az EUB ítéletét. A bank azt is kifogásolta, hogy az ügyvéd kijelentette, ha a hitelintézet beismerte volna, hogy rájuk is vonatkozik az ítélet, akkor „lehúzhatná a redőnyt, mert akkor elveszítette volna a saját tőkéjét”. Ám Marczingós emlékeztetett, eközben e bank ügyvédei a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt védekeznek, és nem terjesztettek elő olyan védekezést, mely szerint erre a bankra nem vonatkozik az EUB döntése. Megjegyezte, az, hogy a bank próbálkozik az EUB ítélet hatályának korlátozásával, azzal szerinte rá kívánják venni a bíróságokat az uniós jog tagadására, ami önmagában bűncselekmény.

Marczingós arról tájékoztatott, pénteken elkészíti a kartellfeljelentést, és azon büntető feljelentések láncolatát, hogy amikor a bank feje azt mondta, rájuk nem vonatkozik az EUB ítélete, azzal az hitelintézet részvényeinek tőzsdei jegyzését kívánta befolyásolni.

A jogi szakember szerint az ügyvédi kamarát használják fel a megfélemlítésre, ugyanis a kamara elrendelte az előzetes vizsgálatot, ami a fegyelmi eljárás „előszobája”. „Miért rendelték el a chilling effect (dermesztő hatás) előzetes vizsgálatot, ami nyilván át fog csapni fegyelmi eljárásba?” – tette fel a kérdést Marczingós. Az ügyvéd szerint lehet, hogy mégsem lesz belőle fegyelmi eljárás, de úgy véli, már az előzetes vizsgálat jogi feltételei sem állnak fenn.

Marczingós végül arra kérte a parlamenti pártok képviselőit, vessék latba jogosítványaikat az ellen, hogy egy olyan ügyvédet támadnak, aki a jogállamiság érdekében lép fel.

Marczingós László és a devizakárosultak ügyét felkaroltó jobbikos képviselő, Z. Kárpát Dániel július 1-jén, kedden 17 órától nagyszabású utcafórumra várja a devizakárosultakat, családtagjaikat, szimpatizánsaikat a budapesti Nyugati térre.

Marczingós László pénteki videós bejelentkezése itt tekinthető meg: