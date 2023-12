A Pfizer és a BioNTech beperli a magyar államot, az Orbán-kormány brüsszelezéssel reagált

Hárommillió adag koronavírus elleni oltóanyag miatt perelte be a Fidesz-kormányt a Pfizer és a BioNTech – számolt be a Politico egy a birtokában lévő bírósági dokumentum alapján. A Pfizer is megerősítette a portálnak, hogy folyamatban van egy eljárás, amely egy belgiumi bíróságon kezdődött még idén januárban.

Orbánék megszegték a megállapodást, ezt nincs most oltóanyag Magyarországon.

Az Orbán-kormány tavaly novemberben értesítette a Pfizert, hogy az érvényes szerződés ellenére nem kéri és nem hajlandó kifizetni a 60 millió eurónyi (22,8 milliárd forint) oltóanyagot. Arra hivatkoztak, hogy a magyar kormány az orosz-ukrán háború miatt nem veszi át a 3 millió adag vakcinát.

Kifogás mindig akad, most is Brüsszelre mutogat a kormány:

A vakcinákat az Unió feleslegesen nagy mennyiségben rendelte meg és kényszerítette rá a tagállamokra

– írták az RTL Híradó kérdésére. Orbánék azt is hozzátették, hogy szerintük „a Pfiher beszerzéseket a korrupció gyanúja lengte körbe az Európai Bizottságban” – mintha a korrupció annyira zavarná őket.

Pedig nagy szükség lenne most vakcinára, hiszen a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legújabb jelentése szerint

