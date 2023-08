A státusztörvényből is vizsgáztatta a tankerületi vezetőket a Pintér vezette belügy

Kérdőíves felmérés keretében kellett számot adniuk a tankerületi igazgatóknak arról, mennyire vannak tisztában az új státusztörvény egyes rendelkezéseivel – írja értesülése alapján a Népszava.

Történt mindez egy tanévnyitás előtti értekezleten, amikor eligazítást tartott a Belügyminisztérium (BM) a sokat bírált jogszabály alkalmazásáról. Információikat a BM is megerősítette, egyben közölve, hogy a tankerületi vezetők a törvény mellett az iskolai KRÉTA-rendszer alkalmazásának ismeretét vizsgáló, felelet-kiválasztós kérdésekre válaszoltak.

Konkrétan a belügy tájékoztatása szerint azt vizsgálták, hogy a tankerületi igazgatók naprakész információkkal rendelkeznek-e a státusztörvénnyel összefüggő feladatokról, beleértve a tájékoztatást, a nyilatkozattételt, az illetménymegállapítást, valamint a végkielégítést.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a lapnak elmondta, a tankerületek vezetőinek szeptember 15-éig kell tájékoztatniuk az iskolaigazgatókat és a pedagógusokat a foglalkoztatásukat érintő új szabályokról,

de a státusztörvény végrehajtásáról szóló rendelet végleges verziója, amely a részletszabályokat tartalmazza, még nem jelent meg, ami több szempontból is megnehezíti a közelgő tanévkezdést.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) a Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak címzett levelében arra mutatott rá, hogy információik szerint a tantestületekben nagy a jogbizonytalanság, az is előfordult, hogy az intézményvezetők még olyan kérdésekben is végrehajtási utasításokra várnak, amelyeket a jogszabály-módosítások nem is érintenek.

Arról is érdeklődött a portál a BM-nél, hogy a státusztörvény végrehajtási rendeletének megjelenése mikor várható, továbbá a szakszervezetek által jelzett problémákról is kérdezték a minisztériumot, ám a Pintér Sándor vezette tárca nem reagált ezekre.

Számos vitatható problémán túl a PDSZ például már arra is rávilágított:

tudnak olyan esetről, hogy napközis tanítóknak délelőtt órákat is kell majd tartaniuk, vagy hogy általános iskola alsós tagozatain tanító kollégáikat arra kérték, szeptembertől felső tagozatokon is tanítsanak.

Emlékezetes, Rétvári Bence belügyi államtitkár épp tegnap számolt be arról, hogy a tankönyvek iskolákba érkezése révén rendben elkezdődhet az idei tanév, és kijelentette, szerinte a tanárok létszámában nem történt "semmi rendkívüli változás", tagadva a hazai pedagógushiány problémáját. Jelenleg mintegy 1600 pedagógus hiányzik a magyar oktatási rendszerből.

