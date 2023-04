A tanárhiány miatt pluszmunkára kényszerítheti a pedagógusokat az új státusztörvény

Az Alfahír korábban beszámolt Ander Balázsnak a Jobbik-Konzervatívok képviselőjének írásben feltett kérdéséről, annak kapcsán, hogy a tanév végén, 2023 júniusától léphet hatályba az a törvény, amely alapján a közalkalmazotti státusz helyett, új jogi státuszt kapnak a tanárok, ennek a neve „köznevelési foglalkoztatotti jogviszony” lenne.

Rétvári Bence a BM államtitkára válaszában közölte, a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról című törvénytervezet célja, hogy létrehozza a köznevelés ágazati sajátosságaihoz igazodó új jogviszonytípust, a köznevelési foglakoztatotti jogviszonyt, amely fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményben dolgozó pedagógus számára biztosítja a foglalkoztatás kereteit.”

Ennek nyomán a hvg.hu most arról számol be, hogy Jelenleg is 16 ezer pedagógus hiányzik már a magyar közoktatásból, és már most csaknem háromezer tanár jelezte, hogy elhagyják a pályát, ha a kormány tényleg megfosztja őket a közalkalmazotti jogviszonyuktól

A tanárok új státusza egyebek mellett azt jelentené, hogy

- 4 helyett 6 hónapos lenne a próbaidő, ami alatt indoklás nélkül el lehet bárkit bocsájtani,

- a felmentési idő 8 hónapról 60 napra csökkenne,

- azonban ha a munkavállaló kezdeményezi a felmondását, akkor az úgynevezett „lemondási idő” (amíg továbbra is dolgoznia kell) 2 hónap helyett 6 hónapra emelkedne,

- az ingyenesen elrendelhető helyettesítések óraszámát 60-ról 80-ra emelnék,

- a 33-40 órás kötetlen munkaidőintézményen belüli eltöltését

A tervezett státuszváltozás A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint azt mutatja meg, hogy a fokozódó pedagógushiányt azzal akarják „kezelni”, hogy a pályán maradó tanárokat kényszerítik még több munkára. Ebbe az irányba mutat az is, hogy a Kréta elektronikus naplóban átírták a „tanóra” szót „foglalkozásra”, ugyanis az utóbbit nemcsak képesített szakember tarthatja meg.

Totyik Tamás, a PSZ alelnöke a Népszavának azt mondta: ahhoz, hogy a túlmunkákkal együtt se lehessen fenntartható a rendszer még 20 ezer pedagógusnak el kellene hagynia a pályát. A PSZ a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével együtt petícióban tiltakozik a pedagógus-státusztörvény bevezetése ellen, ezt hétfő délutánig már 19 ezer érintett aláírta.

Az aHangon fut egy olyan aláírásgyűjtés is, ahol azt jelzik pedagógusok, hogy elhagynák a pályát, amennyiben az Orbán-kormány benyújtja, a parlament pedig megszavazza ezt a törvénytervezetet. Ez utóbbi petíciót hétfő reggelig 2946 fő írta alá.

