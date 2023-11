Alaptörvény-módosítást adtak be, hogy a 16-17 évesek is szavazhassanak 2024-ben

Alaptörvény-módosító javaslatot nyújtott be a Momentum-frakció, amelynek értelmében a 16-17 évesek is szavazhatnának a jövő júniusi EP-választásokon - számolt be a Facebookon Bedő Dávid, a párt frakcióvezető-helyettese.

Több ezer aláírás gyűlt össze a Momentum TizenX kampányában, ami jól mutatja, hogy változást követelnek a legfiatalabbak. Csökkentsük a választói korhatárt, semmit róluk nélkülük

- írta a momentumos politikus.

A javaslat mellett érvelve az ellenzéki párt ifjúsági szervezete a közösségi oldalán leszögezte, szerintük az ő szavuk is annyit ér, mint bármelyik európai fiatalnak.

Egy magyar fiatal szava is érjen annyit, mint egy osztrák, belga vagy német társáé! Csökkentsük a választói korhatárt!

- fogalmaztak.

A választói korhatár 16 évre való csökkentését a Jobbik Ifjúsági Tagozat is már régóta szorgalmazza, mert úgy vélik, sok információval rendelkeznek, és felelősségteljesen tudnak dönteni a világ, a haza jövőjéről a fiatalok is. Egy éve úgy érveltek: "a magyar fiatalok legnagyobb része már 16 éves korában megtapasztalja, hogy milyen, amikor dolgozni kell a megélhetésért, akár állandó jelleggel, akár időszakosan, nyári munkát vállalva."

A választói korhatár csökkentéséért online petíciót indítottak.

Címlapkép: Országgyűlés. (Béli Balázs/Alfahír)