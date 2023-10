Az ideális fürdőszoba nagycsaládok részére (x)

A fürdőszobának alapesetben is van egyfajta központi helye a házban vagy lakásban. Az esetleges felújítása is előnyt élvez más mellékhelyiségekkel szemben. Mondjuk ki, ez folyószámlánkon is komoly változásokat tud előidézni.

Eggyel mindig kevesebb van belőle

Ha a fürdőszoba forgalmát hőtérképpel elemeznénk, akkor a reggeli és az esti órákban mélyvörös, míg napközben kékes, zöldes színt mutatna. Azaz a családból mindenki egyszerre akarja kisajátítani magának.

A reggeli sürgés-forgás érzékelhető feszültséggel tölti fel a helyet. A magyarázat egyszerű, ki iskolába, ki munkahelyre igyekszik, de mindannyiunknak időben ott kell lenni. Nagyobb családok esetében ez még hatványozottabban jelenik meg.

Mielőtt a Global Viva Market WC kínálatában elmerülnénk, a helyiség tervezésével is akad egy-két dolgunk. Nyugodtan játsszuk le elméletben a fürdőszoba családi életét, így jobban kiszűrhetjük a sarkalatos problémákat.

Az ideális megoldás

Tipikus életkép, amikor eggyel kevesebb mellékhelyiség van, mint az adott időben használatra igyekvő személyek száma. Amennyiben megoldható, nagycsaládosoknál érdemes kettő WC-t kialakítani. A második illemhely akár a fürdőszobába is beszerelhető.

A gyerekek, ha ebbe nőnek bele, hamar megtanulják, hogy bizony néha az ingert egy kicsit kordában kell tartani. Vagy éppen az eseményeket kell felpörgetni. Szigorúan hangzik, de működő megoldás, ha igazságosan elosztjuk az ott tölthető időtartamot.

Ugyanez lehet a helyzet a mosdóval is. Szerencsére ez kevésbé sürgős szükséglet. Ezekre a problémákra terjedt el a dupla mosdókagylók kínálata, hiszen egy lefolyóhoz csatlakoztatva meg tudjuk kettőzni a kiszolgálható személyek számát. „Vészhelyzet” esetén akár többen is odaférünk.

A reggeli és esti megszokott teendőink sűrűn összehozhatják a családtagokat a WC vagy a fürdőszoba bejárata előtt. Ilyenkor a tettek mezejére kell lépnünk. A szóba jöhető megoldások: átalakítás vagy időbeosztás készítése.

Túl nagy pára, túl sok személyes holmi

Este sok család életében zajlik le a zuhanyzás egy órán belül. Ilyenkor elkerülhetetlen a magas páratartalom kialakulása.

Többféle módon védekezhetünk ellene. Az egyik célra vezető mód, a szellőztetés. Persze ezt főleg télen nem szívesen gyakoroljuk. Ezért a legbiztosabban akkor járunk el, ha szellőztető rendszer beépítéséről gondoskodunk.

Egy nagycsalád személyes tárgyaihoz (pl.: törölköző, sampon, tusfürdő, fogkefe, fürdőköntös) bizony helyet is kell találnunk. Ebben az esetben is jó előre kell tekintetünk, hiszen gyermekeinknél a kor előrehaladtával ezek az eszközök változnak, bővülnek.

Fiókok, beépített szekrények, elegáns polcok mind hasznunkra lehetnek. Ha van hozzá elég helyünk, akkor érdemes a tárolóhelyet túltervezni, így minden eshetőségre fel tudunk készülni.

Végső következtetésként elmondhatjuk, hogy családtagjaink tervezésbe vonásával felelhetünk meg leginkább a személyes igényeknek. Így remélhetőleg reggel és este is csupa mosolygós arccal találkozunk.