Az óriási költségvetési hiány ellenére 4 milliárd eurót költ a kormány a ferihegyi repülőtér visszavásárlására

A múlt héten kiderült, hogy a kormány végül ajánlatot tett a Budapest Airport visszavásárlására. A jelenlegi tulajdonos a hvg.hu-nak ezt később meg is erősítette. A Bloomberg most azt is megírta, hogy a Budapest Airport felvásárlása 4 milliárd euróba, azaz csaknem 1540 millliárd forintjába kerülhet az adófizetőknek.

Már évek óta rebesgették, hogy a magyar állam vissza szeretné vásárolni a repülőteret, és az árakról is különböző hírek láttak napvilágot.

Mint a portfolio.hu megírta 2020-ban egy magyar befektetőkből álló konzorcium tárgyalt a Budapest Airport megvásárlásáról, aztán a magyar kormány is folytatott tárgyalásokat a reptérvásárlásról, sőt, indikatív ajánlatot is tett a reptérre.

A kormány már korábban is 4 milliárd eurót ajánlott a reptérért, de aztán felmerült egy 4,4 milliárd eurós ár is. 2021-ben a Deutsche Bank 4,2-5,2 milliárd eurósra becsülte a repülőtér értékét. A Portfolio becslése pedig 4,5-4,6 milliárd euró volt.

A magyar állam 51 százalékos tulajdonrészt szerezhet egy állami irányítású befektetési társaságon keresztül, a maradék 49 százalék fölött pedig egy reptérüzemeltető cég fog rendelkezni. Ennyiből már jobb az üzlet, mint a Vodafone esetében, ahol az állam csak kisebbségi tulajdonos, a többségi tulajdonos pedig Orbán Viktor jóbarátjának, Jászai Gellértnek a cégéhez került.

Az idei, már amúgy is ingatag lábakon álló költségvetés helyzetét végleg megpecsételheti az üzlet

– állítja a hvg.hu cikke.

Az első félév gyatra eredményei alapján ugyanis nemhogy gazdasági növekedés nem lesz, de esélyes, hogy a gazdaság nem csak az egy évvel korábbihoz, de az előző negyedévhez képest is zsugorodik, pedig a büdzsét a kormány 1,5 százalékkal tervezte.

A repülőtér felvásárlására költött 1540 milliárd forint tovább növeli a költségvetési hiányt, ezzel pedig valószínűleg összefüggésben lehet az, hogy az Államadósság Kezelő Központ hétfőn bejelentette: az eredeti 3409 milliárd forintról 4113 milliárd forintra emeli a központi költségvetés finanszírozási igényét a kormány.

A magyar költségvetés jelen formájában biztosan nem bírja el a repülőtér megvásárlását.

Azt látjuk, hogy a költségvetésben jelen formájában erre biztosan nincsen pénz, sőt a költségvetés olyan rossz állapotban van, hogy még plusz pénzt kellene előteremtenie a kormánynak ahhoz, hogy az eredeti célokat tartani tudja – nyilatkozta a Klubrádiónak a Portfolio vezető elemzője, Csiki Gergely.

