Biden bejelentette: az Egyesült Államok részt vesz a gázai humanitárius válság kezelésében

Az Egyesült Államok dolgozik a Gázai-övezetben a humanitárius válság kezelésén - jelentette be Joe Biden.

Az amerikai elnök Philadelphiában egy nyilvános eseményen úgy fogalmazott:

a palesztin emberek többségének semmi köze a Hamászhoz, és azt mondta, hogy ezek az emberek szintén szenvednek a fegyveres szervezet cselekményei miatt.

Amerikai állampolgárok tízezrei vették fel a kapcsolatot az amerikai hatóságokkal Izraelben, akik segítséget kértek az ország elhagyásához - közölte az MTI szerint az Egyesült Államok külügyminisztériuma pénteken Washingtonban.

A minisztérium szóvivőjének közlése szerint több mint húszezren jelentkeztek, pontos számokat viszont a "folyamatosan változó" helyzetre hivatkozva nem említett.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a tárca minden olyan állampolgárt értesít az ország elhagyásával kapcsolatos információkról, aki jelezte érdeklődését.

John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora pénteken bejelentette az első, kormány által szervezett bérelt repülőgép indulását, de részleteket nem közölt.

A CNN hírtelevíziónak légiközlekedési források arról számoltak be, hogy a jövő héten mintegy három tucat járat indul, amelyek legtöbbje Tel Aviv és Athén között közlekedik majd, egy részük pedig Szófiába szállítja az Izraelt elhagyni szándékozó amerikai állampolgárokat. Nagy amerikai légitársaságok pénteken azt közölték, hogy Athénból Egyesült Államokbeli célállomásokra kiegészítő járatokat állítanak forgalomba.

Pénteken New Yorkban, fokozott rendőri jelenlét mellett több száz ember vett részt a Hamász korábbi vezetője által meghirdetett, palesztin-párti tüntetésen. Az esemény többnyire békésen zajlott. New York város rendőrsége elővigyázatosságból minden emberét szolgálatra rendelte és több utcát lezárt a tüntetés biztosítása érdekében. A nagyvárosban Izrael mellett is utcára vonultak tüntetők.

Tüntetések voltak az Egyesült Államok több más városában is, mind a palesztinok, mind Izrael melletti kiállásként. Chicagóban a városi tanács pénteken határozatot fogadott el Izrael melletti kiállásáról, miközben az ülésteremből a rendet megzavaró Izrael-ellenes tüntetőket kellett eltávolítani.

Egyre több az áldozatok száma

Eközben a Gázai övezetben

már 2215-re emelkedett az izraeli támadások halálos áldozatainak száma

- közölte szombaton a palesztin egészségügyi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a halottak között 724 a gyermek. A sebesültek számát 8714-ben adta meg a minisztérium. A Jordán folyó nyugati partján, avagy Ciszjordániában 54 ember vesztette életét, 1100 sebesült meg - közölte az egészségügyi tárca.

Az Izraeli Védelmi Erők közösségi oldalán szombaton azt közölte, több mint 120 civilt tartanak fogva a Hamász fegyveresei Gázában - közölte a reggel. A radikális palesztin mozgalom korábban 130 fogvatartottról számolt be, de más források szerint a szám elérheti akár a kétszázat is.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet múlt szombati terrortámadásának több mint 1300 halálos áldozata közül 265 a katona - közölte Richard Hecht szombaton. Az izraeli hadsereg szóvivője hozzáfűzte, az áldozatok között a civilek száma messze a legmagasabb.

Mint ismert, a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei egy hete többfrontos, meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek a zsidó állam déli részébe. Az izraeli-palesztin háború fellángolása után Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő a Nemzeti Tábor elnökével szerdán bejelentette, hogy vészhelyzeti szükségkormány felállításáról döntöttek Izraelben. Megállapodásuk szerint „háborús kabinet” alakult három taggal: a miniszterelnök, a védelmi miniszter és a Nemzeti Tábor elnöke részvételével. Netanjahu kijelentette, a Hamászt úgy fogják eltiporni, ahogy a világ eltiporta az Iszlám Államot. ENSZ-szakértők pedig a napokban Izrael és a Hamász bűntetteit is elítélték Gázában.

(Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök (j) kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2023. október 2-án. Balról Antony Blinken külügyminiszter. MTI/AP/Susan Walsh)