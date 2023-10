„Háborús kabinet” – bejelentették a vészhelyzeti kormány megalakítását Izraelben

Beni Ganz, a Nemzeti Tábor elnöke és Benjámin Netanjahu kormányfő közös közleményben bejelentette szerdán, hogy vészhelyzeti szükségkormány felállításáról döntöttek Izraelben - írja az MTI.

Netanjahu miniszterelnök és a Nemzeti Tábor nevű centrista ellenzéki párt vezetője szerdai találkozójuk után közös közleményben jelentette be a rendkívüli vészhelyzeti kormány és a háborút irányító biztonsági kabinet felállítását.

Megállapodásuk alapján „háborús kabinet” alakul három taggal: a kormányfő, a védelmi miniszter és a Nemzeti Tábor elnöke részvételével.

Ismeretes, az izraeli-palesztin háború szombaton történt fellángolása nyomán egyes források már 1200-nál is több halálos áldozatról és közel háromezer sebesültről számoltak be, miután a Gázai övezetből a Hamász több ezer rakétát zúdított egy időben Izraelre, azóta az iszlamista szervezet több mint száz túszt ejtett. Az izraeli válaszcsapás mellett totális blokádot is elrendeltek. Már külföldi állampolgárok is áldozatul estek az október 7-én kiújult konfliktusban, ahol tűzszünet aligha várható a közeljövőben.

Mindeközben a Hamász terrorszervezet vezetője kijelentette, nem tárgyal a túszokról a háború végéig, az ENSZ pedig a nemzetközi jog betartására intette a feleket. A Hamász volt vezetője arra buzdította a ciszjordániai és izraeli palesztinokat, hogy szálljanak szembe Izraellel, ezért tömegtüntetésre szólította fel péntekre az arab világot. A libanoni síita Hezbollah pedig ismét rakétákat lőtt ki Izrael irányába.

(Címlapkép: Gázai övezeti célpontokat lő az izraeli tüzérség Dél-Izraelből 2023. október 11-én. MTI/EPA/Atef Szafadi)