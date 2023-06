Brenner Koloman: Az egyetemi világ több megbecsülést érdemel!

Brenner Koloman kedden, az Országház épülete előtt tartott sajtótájékoztatójában a magyar oktatásnak egy kevésbé reflektorfényben lévő, de az ország hosszú távú boldogulása szempontjából kiemelkedően fontos szektoráráról beszélt.

A 21. században, a tudás és az információ évszázadában, az egyetemek, azok a tudásközpontok, amik többek között a tanárképzés révén lehetővé teszik, hogy egy nép érvényesülni tudjon.

A Jobbik-Konzervatívok aláírásgyűjtést indított a magyar emberek béreinek felzárkóztatása érdekében. Brenner Koloman, aki maga is komoly egyetemi oktatói pályát tud a háta mögött, ezzel kapcsolatban beszélt az egyetemi dolgozók régiósan is alacsony szintű béreiről.

Mi Jobbik-Konzervatívok hiszünk abban, hogy a magyar oktatás egésze, és ezen belül az egyetemi világ is kiemelt, stratégiai ágazatnak tekintendő.

A konzervatív párt politikusa szerint ezért az oktatás egészében, tehát az egyetemeken is "klebersbergi" fordulatra van szükség. Ezt számszerűsítette is a jobbikos politikus: az oktatás támogatása a magyar nemzeti össztermék 6 százaléka helyett fokozatosan érje el a 8 százalékot. Ebből megvalósítható az a bérfelzárkóztatás, ami által az egyetemi dolgozók bére is elérhetné a közép-európai színvonalat – mondta.

Az elmúlt években történtek béremelések az egyetemi világban első sorban a fideszes kuratóriumokhoz átszervezett intézményekben –hangsúlyozta. Hozzátette: de ezzel együtt is elmarad az egyetemi oktatók és dolgozók bére régiós szinten is. Emiatt elvándorlási hullám indult el a kutatási területről.

Amikor egy csehországi, lengyelországi vagy szlovéniai egyetemi tanár kétszeresét-háromszorosát keresi a magyar kollégájának, akkor talán egyértelmű az, hogy itt egy olyan kérdésről van szó, ami hazánk jövőjét alapvetően meghatározza.

Ráadásul kialakult egy béraránytalanság az alapítványokba kiszervezett egyetemek és a maradék állami egyetemek dolgozói között – hangsúlyozta Brenner Koloman.

Az ELTE dolgozói néhány hónapja egy petíciót nyújtottak át, amelyben azt kérték, hogy azonnal háromszorozzák meg a bérüket ahhoz, hogy egyáltalán a megélhetésüket normalizálják.

Legalább 50 százalékos azonnali béremelésre volna szükség ahhoz, hogy 21. századi szintre kerüljön az oktatók bére.

Brenner Koloman hangsúlyozta: egy társadalom fejlettsége mindig attól függ, hogy hogyan bánik az értelmiséggel. Ennek kapcsán elmondta, hogy a jelenlegi kormány tudás- és értelmiségellenes politikájának egyik bizonyítéka az, hogy akárcsak a magyar jövedelmi viszonyokon belül milyen alacsony társadalmi megbecsültséget mutat a pedagógusok és az egyetemi oktatók fizetése.

A Fidesszel szemben a Jobbik-Konzervatívok nem elbocsájtandó cselédnek, hanem felelős értelmiségnek tartja mind a pedagógusokat, mind az egyetemi oktatókat.

Ezért kérik azt a Fidesz-kormánytól, hogy azonnal fogjon bele a bérfelzárkóztatásba – zárta sajtótájékoztatóját Brenner Koloman.

