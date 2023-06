A Belügyminisztériumnak volt képe köszönetet mondani a tanároknak

"Minden idők legnagyobb pedagógusbéremelését tervezzük" - csúsztatott a Belügyminisztérium a pedagógusnap alkalmából az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében. Emellett volt pofájuk köszönetet mondani "valamennyi pedagógusnak, aki szeretettel és lelkiismeretesen tanítja, neveli a rá bízott gyermekeket, diákokat".

Brüsszelezős, üres, hiteltelen propagandaszöveg volt a BM pedagógusoknak küldött üzenete.

A háborúval takaróztak, és tovább ígérgették a béremelést, de hogy ebből mi lesz, azt nem lehet tudni. A nem csak félrevezető, de konkrétan hazugság, amit állítottak:

Az ezt megalapozó új pedagógus életpálya törvényjavaslat, több hónapig tartó átfogó szakmai és társadalmi egyeztetést követően, hamarosan az Országgyűlés elé kerül.

A szóban forgó törvényjavaslat, az úgynevezett státusztörvény, ami valójában csak egy bosszútörvény: az egész pedagógusszakmát megbüntetik, mert fel mertek szólalni a kormány tarthatatlan oktatáspolitikája ellen. Ezen kívül az is hazugság, hogy egyeztettek volna: pont az a tanártüntetések egyik kiváltó oka, hogy a tárgyalásokból kihagyja őket, sőt semmibe veszi őket a kormány.

Ezután jött a bürsszelezős propaganda:

a béremelést eddig is csak az késleltette, hogy Brüsszel húzza az időt, és nem fizeti ki a Magyarországnak járó uniós forrásokat. Amikor megérkeznek a hazánkat megillető uniós források, soha nem látott mértékű pedagógus béremelés valósul meg.

Tehát a Fidesz szerint azért nem fizetik meg rendesen a pedagógusokat, mert az EU nem akarja tovább önteni a pénzt a tolvaj kormány feneketlen zsákjába. De az ekörüli vitákat félretéve fel kell tenni a kérdést: mi köze a kettőnek egymáshoz?

Magyarországon az EU-tagság előtt is ki kellett fizetni a tanárokat, ezért a kormámnynak kutya kötelessége EU-s pénzektől függetlenül megfizetni a munkájukat.

A státusztörvényről a következőt írták: "Az új pedagógus életpálya törvényjavaslat nagyobb szakmai és anyagi megbecsülést garantál a pedagógusoknak, megteremti a pályakezdők és a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó tanárok kiemelt béremelésének feltételeit" Ez már cinikus gúnynak tűnhet, ha összevetjük azzal, amit a kormány a pedagógusokkal művel, illetve a bosszútörvény valódi tartalmával.

Amint azt korábbi cikkünkben összefoglaltuk, a törvény valójában korlátozza és bünteti a pedagógusokat:

• A törvény jelentősen növelné a munkaidőt. Napi 8 óráról 12 órára, heti szinten pedig összesen 48 órára.

• A pedagógusok próbaidejét 3-4 hónapról 6 hónapra hosszabbítaná, ezáltal növelné a tanárok létbizonytalanságát, zsarolhatóságát.

• A felmondási időt 2 hónapról 6 hónapra növelné, így röghöz kötnék a pályáról a fizetés és a rossz körülmények miatt menekülőket.

• A pedagógusokat a szabadságuk alatt is be lehetne rendelni, illetve vasárnap is munkára lehetne kényszeríteni. A tankerületi központok az ország bármely pontjára átvezényelhetnék az alájuk tartozó pedagógusokat.

• A nyugdíjba vonult vagy felmondott, kirúgott tanárokat nem kellene pótolni. Az elbocsátott tanárok végkielégítését jelentősen lefaragnák. Például 20 év munkaviszony után is csak 1 havi bér járna.

• A tiltakozást eleve elindító botrányos bérek továbbra is maradnának. Elvi szinten 2030-ra ígért emelést a kormány, de ezt is az EU-s pénzekhez kötik.

• A törvény szerint a tanárok még munkaidőn kívül sem kritizálhatnák a közoktatást és az államrendet, így tulajdonképpen korlátoznák a szólásszabadságukat.

(Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán)