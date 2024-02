Bukás: A pedofil bűntárs kegyelmi botránya miatt kérdésessé válhatott Varga Judit fideszes EP-listavezetősége

Török Gábor szerint Novák Katalint nyilvánosan megalázta Orbán Viktor, amikor olyan alkotmánymódosítást jelentett nem amely arról szól, hogy a köztársasági elnök ne írhasson alá többet a mostanihoz hasonló kegyelmi döntéseket. Szerinte Novák politikai karrierjének vége, akkor is, ha hivatalában marad.

Nem csak Novák Katalin, hanem Varga Judit is belebukhat a botrányba

A 444 írta meg, hogy a Fidesznek éppen most kellene közölnie az EP-listát, amit elvileg Varga Judit vezetne. A héten kellett volna ugyanis döntenie a Fidesz-elnökségnek, majd a választmánynak is a kormánypárt EP-listájának végleges jelöltjeiről. Gulyás Gergely még a múlt heti kormányinfón beszélt erről, ahol az Index kérdésére azt is elmondta, hogy a választmány döntése után az eredményeket azonnal nyilvánosságra hozzák.

A választmányi ülést egyes fideszes képviselők facebookos bejegyzései alapján csütörtökön megtartották már. Azonban azóta sem tettek közzé semmilyen hivatalos bejelentést az EP-listáról.

Az igazságügyi miniszteri pozícióját már elbukta a végrehajtói maffia botrány miatt. Úgy tűnik, a pedofil bűntársnak adott kegyelem miatt már az EP-listavezetői pozíciójának is lőhettek. A gyerekmolesztáló igazgató bűnsegédjének kegyelméhez ugyanis Varga Judit aláírása is kellett. Erről itt írtunk korábban.

A kérdés tehát adott:

Mi másért rejtegetné még mindig a Fidesz, hogy ki lesz a listavezetőjük?

(Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)