A bukott Varga Juditnak is köze volt a pedofil bűntárs kiengedéséhez

Úgy tűnik, nem telik el 2024 sem anélkül, hogy Varga Judit bukott igazságügyi miniszter ne keveredne valamilyen botrányba. A végrehajtói maffia után most a pedofilvédő bűntársnak kegyelmet adó Novák Katalin botránya kapcsán merült fel Varga neve.

Kiderült: Varga Judit megakadályozhatta volna, hogy a pedofilvédő elnöki kegyelmet kapjon Novák Katalintól

A 444.hu írt arról, hogy Varga Judit aláírására is szükség volt ahhoz, hogy elnöki kegyelmet kaphasson K. Endre, a bicskei gyermekotthon egykori igazgatóhelyettese. Ez az az ember, akit pedofil bűncselekmények fedezéséért jogerősen börtönre ítéltek. A pedofil igazgató, V. János bűntársának a pápalátogatás ürügyén adott kegyelmet Novák Katalin.

A hatályos törvény szerint a kegyelmi kérvények az Igazságügyi Minisztériumhoz futnak be. Azt az igazságügyi miniszter terjeszti be - ha egyetért vele, ha nem -, majd az államfő döntésének megszületése után ellenjegyeznie is kell a döntést.

Ezzel átveszi a politikai felelősséget is.

A kegyelemről szóló döntés április 27-én, a pápalátogatás előtti napokban született, amikor még Varga Judit volt a tárca vezetője. Varga Judit tehát, ha akarta volna, megakadályozhatta volna, hogy K. Endre elnöki kegyelmet kapjon Novák Katalintól.

Novák Katalin egyébként próbálja mentegetni magát. Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a köztársasági elnök asszony látványosan elhatárolódott, de erős csúsztatáshoz nyúlt, és magyarázni próbálta a megmagyarázhatatlant.

Jobbik: Varga Judit ezek után nem maradhat fideszes EP-listavezető

A Jobbik-Konzervatívok az ügy kapcsán egy közleményében úgy fogalmazott, az államfőnek haladéktalanul vissza kell vonnia a kegyelmet, és le kell mondania, ugyanis köztársasági elnökként megbukott az ellenzéki párt szerint. Az ellenjegyző Varga Judit kapcsán pedig aláhúzták, nem maradhat fideszes EP-listavezető.

Leszögezték:

Ha azonban Novák Katalin és Varga Judit cselekedete sem von maga után következményeket, az azt bizonyítja, hogy a kormánypártok értékrendje maximum az aberráltsággal összeegyeztethető, a kereszténységgel, a családok, a gyermekek védelmével és a normalitással semmiképpen!

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)