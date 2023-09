Cradle Of Filth: jövő tavasszal Budapesten játszik a okkultista vámpírmetál legenda

A Cradle Of Filth az angliai Suffolk megye legsötétebb bugyraiból bújt elő 1991-ben, és immár három évtizede dolgozik azon, hogy a heavy metal színtér óriásai között tartsa magát, egyre több és több embert megbotránkoztatva, vagy éppen kevély mosolyra késztetve. A Dani Filth által vezetett együttes mai napig a black, gothic és szimfonikus metal elemeket ötvöző, okkult témákat (mitológia, horrorfilmek, és a ma már klasszikus sötét irodalom) feldolgozó csapatok legismertebb képviselője. Ismertségükön sokat dobott az is, hogy már évtizedekkel ezelőtt is igen látványos – és nem egyszer megbotránkoztató – színpadi jelenléttel hívták fel magukra figyelmet.

Az alapító Dani mellett Martin 'Marthus' Škaroupka dobos, Daniel Firth basszusgitáros, Marek 'Ashok' Šmerda és Donny Burbage gitárosok, illetve Zoe Marie Federoff billentyűs játszik a csapatban, melynek egyik friss nótája a She is a Fire.

A Cradle Of Filth rajongói már igencsak várják a zenekar új albumát, ami a 2021-es Existence Is Futile-t követi. A 14. nagylemez megjelenéséig a csapat egy élő felvétellel lepte meg a hallgatókat: az áprilisban kijött Trouble And Their Double Lives a COF első koncertalbuma az elmúlt 20 évben, melyről ajánljuk Demon Prince Regent című számot.

A turnén érkezik Joseph Michael Poole, azaz Wednesday 13 is, akinek aktuális zenekarában többek között a Murderdolls két egykori tagja, Roman Surman és Jack Tankersley is játszik. Ennek megfelelően a srácok egy Murderdolls szettet is beillesztettek a programba, előadva a 2002-es Beyond The Valley Of The Murderdolls, és a 2010-es Women And Children Last albumok néhány nótáját is, melyek közül a My Dark Place Alone címűhöz klip is készült.

Aki megnézi a Sick n’ Beautiful-t is, az valóban láthat valami szépet a színpadon...

A turné március 6-án ér Budapestre, ahol a Dürer Kert nagytermében játszanak majd. A nyitózenekar az olaszországi Sick n’ Beautiful lesz; az industrial és punk vonásokkal színesített, hard rock és modern metal elemeket ötvöző csapat 2004 óta működik. A Rob Zombie, Kiss, Rammstein és Lacuna Coil hatásokat is mutató csapat legutóbbi lemeze a 2022-es Starstruck, friss klipjük pedig a Deep End Dark.

(Címlapkép: Cradle Of Filth official)