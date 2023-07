Csak most derült ki: Ketten is meghalltak az akkufeldolgozóban keletkezett tűzben

Az eddigi hírekkel ellentétben nem egy, hanem két súlyos égési sérüléseket szenvedett dolgozó vesztette életét a kórházban a SungEel Hitech Hungary Kft. szigetszentmiklósi akkumulátorfeldolgozó üzemében március 14-én történt balesetben – írta meg az Átlátszó. Ez a a Pest Vármegyei Kormányhivatal munkavédelmi határozatából derül ki.

A hatóság 10 millió forintos bírságot rótt ki a cégre a halálesetekkel kapcsolatban. Érdekes, a Líra 12 milliós büntetést kapott csak azért, mert nem fóliáztak le egy LMBTQ-könyvet.

Különösen sokkoló az eset annak fényében, hogy a Fidesz-kormány hétről-hétre jelenti be a újabb gigantikus méretű, távol-keleti akkumulátorgyárak telepítését hazánkban. Súlyosbítja a dolog megítélését, hogy hónapokig titkolták, hogy két ember is meghalt. Kínos is lehetne számukra, de ezekről minden lepereg.

A Privátkopó bűnügyi hírportál áprilisban még arról számolt be, hogy "a kórházban életét vesztette a szigetszentmiklósi akkumulátor-újrahasznosító üzemben keletkezett tűz egyik sérültje".

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közvetlenül a baleset után egy "kisebb tűzesetről és három ember megsérüléséről" adott ki közleményt, de abban csak mint szigetszentmiklósi ipari létesítményre hivatkoztak az hullaék akkumulátorokat feldolgozó cégre. Halálesetről sem tettek említést.

Az Átlátszó cikkéből az is kiderül, hogy a céget már több alkalommal megbüntették a munkavállalók súlyos veszélyeztetése miatt. A márciusi eset kapcsán a Telex azt írta, hogy a helyszínről egy sérültet mentővel, egy másikat pedig mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.

A kormányhivatali határozatot csak közadatigényléssel tudta megszerezni az Átlátszó.

A munkavédelmi határozatból kiderül, hogy a hatóság 10 millió forintra büntette a dél-koreai SungEel Kft.-t, amiért három munkavállalójának egészségét, testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztette, ezen kívül a munkavédelmi hiányosságok megszüntetésére is kötelezték a céget.

– A robbanás és a tűz következtében a betanított munkás olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően még aznap, március 14-én belehalt a sérüléseibe. Egy másik, szintén súlyos égési sérüléseket szenvedett dolgozó hosszas kórházi kezelés után, április 3-án a kórházban vesztette életét, egy harmadik munkavállaló könnyebb sérüléseket szenvedett.

– írja a közadatigényléssel nyilvánosságra hozott határozat.

A balesetben felrobbant darálógépet egy korábbi, 2022 júniusi tűzesetet követően nem használták, ez év márciusában koreai szakemberek megjavították, majd egy nappal a tragédia előtt újra üzembe állították.

A balesethez az is hozzájárult, hogy a meghibásodott gépet nem a szabályos protokoll szerint próbálták kitakarítani.

(Címlapkép: Ji Kang Mjung, a SungEel Hitech Kft. elnöke beszédet mond a vállalkozás második üzemének megnyitóján a bátonyterenyei ipari parkban 2021. július 7-én. MTI/Komka Péter)