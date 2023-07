Csak úgy ömlenek a milliárdok a Rogán Antal vezette propagandaminisztériumtól Balásy Gyulához

Idén a második negyedévben összesen 30 darab kommunikációs szerződést kötött a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) állami cégek és minisztériumok megbízásából – derítette ki a Media1 a Közbeszerzési Értesítőből.

A 92 oldalas, áttanulmányozott beszámoló szerint

a szerződések összértéke csaknem 13 milliárd 130 millió forint, és kivétel nélkül mind a harminc esetben a NER-kedvenc médiavállalkozó, Balásy Gyula két cége, az ugyanazon a budapesti címen működő New Land Media Kft., illetve a Lounge Design Kft. volt a nyertes ajánlattevő.

A Media1 korábban arról is beszámolt, hogy az NKH július 20-án is közzé tett már két negyedéves beszámolót, amelyek alapján április és június között a turizmus, az országimázs és a divat népszerűsítésére is kiosztottak összesen 8 milliárd 428 millió forint közpénzt Balásy cégeinek, valamint a Mediátor reklámügynökségnek.

A Media1 által most megismert legújabb szerződések közül a legnagyobb keretösszegűek a következők:

🔴 „2023–2025. évi komplex kommunikációs, rendezvényszervezési feladatok ellátása az MVM Csoport részére” nettó 4 milliárd 601 millió forintért;

🔴 „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása (Miniszterelnöki Kabinetiroda)” nettó 3 milliárd 150 millió forintért;

🔴 „A World Athletics Championship Budapest 2023 kommunikációs és médiaügynökségi feladatainak ellátása a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. részére – III. ütem” nettó 1 milliárd 483 millió forintért;

🔴 „A World Athletics Championship Budapest 2023 kommunikációs és médiaügynökségi feladatainak ellátása a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. részére – II. ütem.” nettó 1 milliárd forintért;

🔴 „Komplex kommunikációs ügynökségi feladatok ellátása az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére, 2023-2024” nettó 500 millió forintért.

🔴 „Az MTVA kommunikációs tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása, 2023” nettó 110 millió forintért;

A negyedéves beszámolóban szerepel még egyébként 10 kisebb kommunikációs és médiaügynökségi szerződés is – többek között az Igazságügyi Minisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az ORFK, a Volánbusz, a Szépművészeti Múzeum és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számára, amelyek keretösszege nem éri el az 50 millió forintot.

A szerződéseket április 3. és június 26. között írták alá. A megbízásokat elnyerő New Land Media és Lounge Design több esetben is jelezte, hogy a teljesítés során alvállalkozókat is bevonnak majd, de csak a rendezvényszervezés területén – írja a Media1.

(Címlapkép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterjelölt beszél meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án. MTI/Balogh Zoltán)