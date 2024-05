Csendes és nagyon hatékony az inverteres medenceszivattyú (x)

Ha van kerted, akkor érdemes a szabad területet hasznosítanod. Ha van benne kerti medence, akkor a forró napok is sokkal kellemesebben telhetnek majd. Szerencsére ma már remek eszközökkel gondoskodhatsz arról, hogy abban a víz minősége mindig a lehető legideálisabb legyen. Ha nem így lenne, akkor a szennyezőanyagok sok galibát okozhatnának, gyakorta vizet kellene cserélni és még a medence alapos kitakarítását sem úsznád meg.

Áramoltatni kell a vizet

A Medence Óriás szivattyú választékában mindenféle méretű és alakú medencéhez könnyen találhatsz te is olyan berendezést, amellyel a víz keringetése hatékonyan megvalósítható. Ez pedig elengedhetetlen, ha fontos számodra a pancsolók egészsége. Ha ugyanis a medencében lévő víz, ami egy tökéletesen zárt közeg, nem lenne alaposan megmozgatva, akkor az abban lévő nem odaillő anyagoktól nem lenne túl egyszerű megtisztítani. Ez pedig életbevágóan fontos. És persze nem vitás, hogy a szél nem ad elég energiát ehhez.

Egy medenceszivattyú segítségével persze nagyon egyszerű a vizet eljuttatni a megfelelő szűrőberendezéshez. Ennek kiválasztásához pedig a medence mérete a kiindulópont, hiszen fontos, hogy egy ilyen készülék hány m3 vizet tud egy óra alatt átforgatni.

Gazdaságos, nagyon halk és hatékony

Ma már nemcsak hagyományos, hanem inverteres szivattyúkat is találsz a piacon, így természetesen a Medence Óriás webáruházban is. Akkor is, ha édes-, de akkor is ha sósvizű a medencéd, ezek a frekvenciaváltós berendezések nagyon gazdaságosan működtethetők. Akár 50 százalékkal is kevesebbet fogyaszthatnak, ami nem elhanyagolható kiadáscsökkentést jelent a számodra. Ráadásul még a hagyományos szivattyúkhoz képest is, amelyek önmaguk sem túl hangosak, sokkal halkabban működnek ezek a modern eszközök. Van olyan inverteres modell, amely zajszintje egy hűtőszekrényéhez hasonló.

Sokak számára azért is nagyon népszerű az inverteres szivattyú, mert akár a beépített Wi-Fi egység segítségével is vezérelni tudják, az alkalmazáson keresztül pedig egyszerűen be lehet állítani sokféle üzemeltetési módot is.

Sokkal hosszabb ideig gond nélkül működik

A hozzáértők minden esetben azt szokták javasolni, hogy a szivattyú segítségével a medencében lévő teljes vízmennyiséget naponta legalább kétszer a szűrőberendezéshez kell juttatni. Ott így kiszűrhetők belőle az oda nem illő káros szennyezőanyagok és sok kórokozó is. Mivel az inverteres szivattyúkban sokkal kevesebb a mozgó alkatrész, mint a hagyományos berendezésekben, kevésbé hajlamos a meghibásodásra. Pont ezért is lehet hosszabb az élettartama, és a motorja is kevesebbszer szorul karbantartásra. Nézz körül a Medence Óriás webáruházban, és találd meg te is a medencédhez tökéletesen passzoló inverteres szivattyút! Igen hatékony segítőtársad lesz majd a tökéletes vízminőség és medencehigiénia biztosításához.