Ezen nem spórolnak: Egymilliárdos lovaspálya épül a Lázár Jánoshoz köthető mezőhegyesi ménesbirtokon

Újabb nagy értékű közbeszerzést ítéltek oda a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-nél: lovaspálya és környezet kiépítésére kerestek és találtak vállalkozót. Nettó 997,7 (bruttó 1267 millió) forintos ajánlatával a debreceni Parkertech Kft. lett a befutó, ebben az összegben már benne van a tartalékkeret is – számolt be az RTL Híradó. Ez a cég korábban a Karmelita kertjén és a Millenáris Szélkapun is dolgozott.

Lázár János nem csak egy lovaspályát kap az egymilliárd forintunkért.

Az árban nemcsak a lovaspálya van benne, hanem bontási munkálatok, továbbá karámok és léptető építése, fatelepítés, itató- és öntözőrendszer telepítése, valamint zöldfal kivitelezése és 12 hónapnyi parkfenntartás is – számolt be a csatorna az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétett dokumentáció alapján.

Orbán Viktor miniszterelnök 2018 szeptemberében nevezte ki Lázár Jánost a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kormánybiztosává, vagyis az állam nevében ő gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Már régebben szívügye volt a dolog, ugyanis a 2004-ben privatizált ménesbirtok visszavásárlását is ő intézte. Akkor 2,1 milliárd forintunk bánta Lázár János hobbiját.

2021-ben az egyetemekhez hasonlóan a ménesbirtokot is „kialapítványozta” a Fidesz.

Az ellenzéki előválasztás sikerét látva 2021 őszén nagy vagyonmentésbe kezdett a Fidesz, hogy egy esetleges kormányváltás esetén is pénzüknél maradjanak. A mezőhegyesi ménesbirtokot akkor adták a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány tulajdonába. Az alapítvány kuratóriumi elnöke ez esetben is egy NER-es potentát, egészen konkrétan Lázár János lett. Láthatólag nagyon élvezi az arisztokratikus urizálást: rendszeresen posztol fotókat és videókat a ménesbirtokról. Ugyanennek a hadműveletnek a részeként mindössze négy nappal a 2022-es választás előtt 15 milliárd forintot csoportosított át az alapítványnak a kormány – mutatott rá az RTL.

Lázárék azóta is szorgosan költik a közpénzt:

⚫ 1 forintot költenek istálló és kocsiszín felújítására

⚫ 90 szobás, négycsillagos szállót építenek.

⚫ 205 millió forintba fog kerülni csak a parkoló.

⚫ 3,3 milliárd forintért két új istállót építenek teheneknek való vízággyal.

Arra, ami fontos a fideszeseknek mindig telik a pénzünkből, így a ménesbirtokra is. A vasúti szárnyvonalak nem tartoznak ebbe a kategóriákba, így Lázár János építési és közlekedési miniszterként sokat bezáratott közülük mondván, nincs rájuk szükség.

(Címlapkép: Lázár János/facebook)