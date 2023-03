Egyszerű és hatékony fűtési megoldások (x)

A magas energiaárak mellett időnként felül kell vizsgálni a lakás meglévő fűtési rendszerét, ugyanis lehet, hogy egy modernebb készülék használata - hosszú távon - kifizetődőbb lesz.

A meglévő fűtési rendszer kiegészítése

Bizonyára te is kellemes meleget szeretnél teremteni az otthonodban, azonban az sem mindegy, hogy ez mennyibe kerül. Előfordulhat, hogy tíz-húsz év elteltével az elavult fűtési rendszert érdemes kiegészíteni egy modern hősugárzóval, infrapanellel vagy elektromos konvektorral, ami kevesebb energiahasználatot fog igényelni. A Trotec-LPV elektromos fűtőberendezéseit nemcsak télen, hanem egy hűvös tavaszi vagy őszi napon is használhatod egy-egy helyiség felfűtésére anélkül, hogy az egész lakásban fűteni kellene. Arra is kiválóan alkalmas, hogy a meglévő fűtési rendszer hiányosságait kiküszöböld vele. Gyakori ugyanis, hogy például egy radiátoros központi fűtés a rendszer végén elhelyezkedő helyiséget már nem tudja a kívánt hőmérsékletre felmelegíteni. Ilyenkor egy infrapanel vagy hősugárzó jó szolgálatot tehet.

A hősugárzók

A hő sugárzással vagy konvekcióval terjed a helyiségben, ennek megfelelően vannak infravörös sugárzással működő hősugárzók és konvekciós hősugárzók. Az előbbi esetében a helyiség hamar felmelegszik, viszont nem lesz egyenletes a felmelegedés. Az utóbbinál először a hősugárzó körül lesz meleg, majd a meleg levegő felszáll, és hőátadással melegíti fel a helyiséget. A modern hősugárzók mindkét módszert ötvözve működnek.

Ha szívesen üldögélsz az erkélyen vagy a teraszon esténként, jól jöhet egy olyan hősugárzó, amelyik egy adott területre fókuszálva melegít. Ilyen a Trotec-LPV által forgalmazott IR 1200 S kvarc hősugárzó, ami infravörös sugárzással, a nap természetes működési elve szerint melegíti fel a közvetlen környezetet.

Elektromos konvektorok

Az elektromos fűtőtestek gyorsan és viszonylag olcsón kiépíthető fűtési megoldások. Akkor is használhatod őket, ha csak egy-egy helyiséget szeretnél felmelegíteni. Például ahol a gyermek vagy az idős szülő, nagyszülő tartózkodik, ott mindig egyenletes meleget érdemes tartani. Az is egyre gyakoribb, hogy valamelyik családtag home office-ban dolgozik, viszont nem szeretnéd az egész lakást fűteni emiatt. A cég által forgalmazott TFC 220 E dizájn hősugárzóval könnyen meleget teremthetünk számára a “dolgozószobájában”.

Az infrapanelek

Az infravörös fűtőpanel nem a levegőt melegíti fel, hanem a helyiségben lévő tárgyakat, amelyek által aztán felmelegszik a levegő. Környezetbarát fűtési megoldás, amely az allergiások és asztmások számára is kíméletes, hiszen nincs légáramlás, ami felkavarná az apró porszemeket a levegőbe. Lakóterek, garázsok, raktárak, irodák, műhelyek fűtésére egyaránt jó megoldás lehet.

Ha bizonytalan vagy abban, hogy melyik fűtőberendezés lenne számodra ideális, vedd fel a kapcsolatot a Trotec-LPV szakembereivel.