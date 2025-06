Lukács László György: „Kelet-Magyarország lényegében a drog és a betörések miatt lassan no-go zónává válik”

Mély hallgatás övezi a közbiztonság helyzetét, erre hívta fel a figyelmet a parlamentben Lukács László György. A Jobbik frakcióvezetője azonnali kérdésében azzal szembesítette Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy

a regisztrált bűncselekmények száma tavaly meghaladta a 230 ezret, vagyis másfélszeresére nőtt 2021 óta.

Az ellenzéki honatya arra mutatott rá, az idei évben is az látható a statisztikákból, hogy „tovább árad a bűn, és a legfertőzöttebb vidéke Magyarországnak Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye”.

„Kelet-Magyarország lényegében a drog és a betörések miatt lassan no-go zónává válik”

– emelte ki a Jobbik képviselője. A frakcióvezető arra is rámutatott, a rendőrség létszámhiánnyal küzd, az állomány tagjainak pedig a megélhetésért másod- és harmadállást kell vállalniuk. Példaként említette, van olyan körzeti megbízott rendőr, aki 2250 főhöz tartozik, ennyi emberre kellene a rendet fenntartania.

A jobbikos frakcióvezető javaslatai ezek voltak:

– duplázzák meg a vidéki rendőrök számát,

– nyissák újra az elmúlt tizenöt évben bezárt 130 rendőrségi épületet,

– csukják le újra a szabadon engedett embercsempészeket,

– a schengeni határnál felszabadult rendőri egységeket irányítsák a keleti országrészbe,

– a rendőrök szolgálati idejükön túl is maguknál tarthassák fegyverüket, hogy ha kell, ne csak jogi lehetőségük legyen beavatkozni!

Válaszában Orbán Viktor azt mondta, Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, majd elkezdte a 2024-es adatokat 2009-hez viszonyítani. Megjegyezte, csak a kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények számában történt növekedés, ellenük hajtóvadászat indult.

„A rendőrség nevében köszönöm, hogy elismeri munkájukat”

– mondta a kormányfő.

Viszonválaszában a Jobbik frakcióvezetője úgy fogalmazott,

„abban nincs kétség, hogy a rendőrség munkáját elismerés illeti, ilyen nehéz körülmények között régen dolgoztak”.

Felhívta a figyelmet, hogy az állománynak egyre több munkát egyre kevesebb fővel kell ellátnia. Szerinte ugyanis a kormányban is látják, hogy közbiztonsági válság van, de ezt elhallgatják. Lukács László György szerint az emberek tudják, hogy a múltban is egyre rosszabb volt a közbiztonság, most is egyre rosszabb, ráadásul

az ország egyre rosszabb gazdasági helyzete miatt a közbiztonság még tovább fog romlani.

A régen ellopott tárgyakat és a most ellopott tárgyakat sem kapják vissza a károsultak, és ezen nem segítenek a statisztikák, majd megismételte korábban felvetett javaslatait.

A miniszterelnöki viszonválasz szerint

„rendőrségellenes beszédet hallottunk”,

majd arra kérte az ellenzéki képviselőt, ne támadja a rendőröket. Orbán Viktor szerint „Magyarország legerősebb aduja az, hogy ez Európa legbiztonságosabb országa”, majd hozzátette, januárban hathavi fegyverpénzt kapnak a rendőrök.