Együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és a CATL Debrecen

A Miskolci Egyetem (ME) és a CATL Debrecen együttműködési megállapodást kötött, amely szerint a vállalat részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében, az egyetemi tananyag fejlesztésében, valamint segíti az intézmény tudományos és kutató tevékenységét is - közölte az egyetem kommunikációs központja csütörtökön az MTI-vel.

Mint írták, a megállapodásnak köszönhetően az egyetemen végzett műszaki és mérnök szakemberek előtt új karrierlehetőségek nyílnak meg az akkumulátor- és járműiparban. A szerződés számos szakterületre kiterjed, így a CATL a műszaki föld- és környezettudományok, valamint a gépészmérnöki és informatikai területen is hozzájárul az ME képzéseihez - közölték .

A közlemény szerint a megállapodás ünnepélyes aláírásakor Jason Chen, a CATL európai operációért felelős ügyvezető igazgatója azt mondta: a vállalat célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon az európai közlekedés fenntarthatóvá válásához, a magyarországi üzemek működtetésében pedig számítanak a magyar tehetségekre.

Az ME célkitűzése a sajtóanyag szerint az, hogy a régióban, Magyarországon és a nemzetközi felsőoktatás térképén meghatározó, a következő évtizedek munkaerőpiaci igényeit kielégítő oktató- és kutatóegyetemként működjön. Az együttműködés aláírásán Horváth Zita, az ME rektora úgy fogalmazott, az egyetemnek "nemcsak a felsőoktatási szférában kell versenyeznie, hanem az ipari és vállalati közös kutatások elnyeréséért is" - közölték.

A tájékoztatás szerint a 2011-ben alakult Contemporary Amerex Technology Co. Ltd. (CATL) 37 százalékos globális piaci részesedésével a világ egyik legfontosabb akkumulátoripari szereplője. A cég 13 gyártóbázissal, 6 kutatási-fejlesztési központtal rendelkezik és 4 gyára már a szén-dioxid-semleges minősítést is elnyerte.

Mint írták, a CATL Debrecenben épülő gyára hamarosan a kelet-magyarországi régió egyik legnagyobb munkáltatója lesz, és mivel a cég hosszú távra kötelezte el magát Magyarország mellett, kulcsfontosságúnak tartja, hogy részt vegyen a munkaerőképzésben és támogassa az oktatási intézményeket.

(Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a CATL vállalat és Debrecen város közötti megállapodás aláírási ceremóniáján a debreceni Kölcsey Központban 2022. szeptember 5-én. MTI/Vajda János)