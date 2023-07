Tényfeltáró anyagunk után eljárást indít az Integritás Hatóság a befuccsolt babócsai iskolaberuházásról

Az Integritás Hatóság (IH) eljárást kezdeményez a több mint 1,8 milliárd forintos, főként uniós támogatásból megkezdett, ám évek óta befejezetlen babócsai iskolafelújítás miatt - számol be a Népszava a frissen közzétett összefoglaló alapján.

A dél-somogyi faluban négy éve kezdtek bele a helyi iskola felújításába, ám az máig nem készült el. Az IH így a projektből megmaradt 800 millió forint visszatartását és a Miniszterelnökség részéről szabálytalansági eljárás lefolytatását javasolja.

Állásfoglalásában a hatóság a Miniszterelnökséget arra szólította fel, hogy vizsgálja meg, egyáltalán szükséges volt-e a felújítás. Arra is keresik a választ, hogy a pályázati összeg odaítélésénél felmerült-e összeférhetetlenség, valamint a közbeszerzési eljárások megfelelően zajlottak-e.

Az elnyert 1,822 milliárd forint támogatásból csaknem 1 milliárd forintot már kifizetett a Kaposvári Tankerület, de ebből mintegy 700 millióval a hatóság vizsgálatának lezárásáig nem számolt el, ráadásul az összegből 423 millió olyan biztosíték nélkül utalt előleg, melyet azóta már felszámolt szállítók kaptak

- jegyezte meg az IH, megállapítva, hogy megsértették a támogatási szerződés előírásait.

A 2019 nyarán elindult projekt kapcsán eredetileg az ígérték, hogy 2020 őszére már visszatérhetnek a diákok a felújított iskolaépületbe. A beruházást elnyerő APM Construct Kft. viszont azt nem fejezte be a tervezett határidőig, miközben az iskola romos torzóját az időjárási körlümények sem kímélték.

A projekt keretében nagyon sok pénzből sikerült tönkre tenni valamit. A belső állapotok nem cáfoltak rá a romos külső által sugárzott kiábrándító képre. Mintha Csernobilban vagy a szétlőtt Bahmutban járnánk.

- így jellemezte az ott látottakat Ander Balázs, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselője, amikor májusban írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be az oktatásért is felelős Pintér Sándor belügyminiszternek az iskola kapcsán. Ahogy azt lapunk megírta, Ander korábban Polt Péter legfőbb ügyészhez is fordult a bedőlt beruházás ügyében, amiért továbbra sem sikerült felelősöket találni.

Az N1TV videós riportban számolt be több alkalommal is a babócsai iskola ügyéről, legutóbb márciusban, erről pedig a körzet kormánypárti országgyűlési képviselője, Szászfalvi László úgy vélekedett, szerinte a fejlesztés előre megy.

