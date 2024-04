Érden nem lesz akkugyár, a KDNP-s Aradszki András mégis oda szervezne népszavazást

Aradszki András Sóskútnak és Érdnek is az országgyűlési képviselője. Előbbi településen akkumulátoripari beruházás előkészületei zajlanak, míg utóbbiban a képviselő-testület határozatot fogadott el, hogy nem engedik ilyen gyár Érdre települését – számol be a 24.hu. Ennek ellenére Aradszki Érden kérné ki a lakosok véleményét, népszavazási kezdeményezésének pedig helyi pártolója is akadt: az érdi fideszes polgármesterjelölt, Kardosné Gyurkó Kata személyében.

Fején találták a szöget

Kardosné eddigi munkássága (?) alatt nemigen adta jelét, hogy aggódna az iparág környezeti hatásai miatt, március 5-én viszont Aradszkival közösen adtak le a helyi választási irodához két kérdést:

🔴Egyetért-e Ön azzal, hogy Érd közigazgatási határain belül elem- és akkumulátorgyártó üzem, elem- és akkumulátor újrahasznosító, elem- és akkumulátor hulladékot feldolgozó üzem működjön?

🔴Egyetért-e Ön azzal, hogy Érd közigazgatási határain belül, illetve az Érddel közvetlenül határos településeken ne létesülhessen akkumulátorgyártó, akkumulátor-összeszerelő, elem vagy akkumulátor újrahasznosító, elem vagy akkumulátor hulladékot feldolgozó, akkumulátorhoz alkatrészeket gyártó, vagy más akkuipari üzem?

A népszavazási kezdeményezés már csak azért is érdekes ötlet, mert Érden egyelőre nincs folyamatban ilyen beruházás, sőt. A város alpolgármestere, Tetlák Örs (LMP) javaslatára fogadott el egy határozatot a képviselő-testület, amelyben rögíztették:

az érdi önkormányzat nem ad hozzájárulást egyetlen „akkumulátorgyár vagy akkumulátoripari veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem létesítéséhez” sem.

Az elfogadott határozatnak megfelelően az önkormányzat néhány hónappal később vissza is utasította a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség megkeresését. Sóskúton viszont egészen más a helyzet.

Aradszki a sóskútiak pártjára is állhatott volna, de inkább a szélmalomharcot választotta

Sóskúton két akkuipari létesítmény is fog üzemelni a jelenlegi tervek szerint, és ott már korábban benyújtottak a helyiek egy népszavazási kezdeményezést. A Fidesz-KDNP kettősében még csak annyi fantázia sem volt, hogy megváltoztassák ezeket: nagyjából ugyanazt adták le Érden, mint Sóskúton.

Április 4-én az érdi helyi választási bizottság hitelesítette Aradszki és Kardosné első kérdését, a másodiknál viszont hibát találtak. Ez az Érddel határos településekre vonatkozott, amelyekre a helyi népszavazás hatálya nem terjedhet ki. A döntés után Kardosné telekürtölte a közösségi médiát, hogy az érdi ellenzéki többségű városvezetés akadályozta meg a kezdeményezést.

Hogyan tovább?

A Szövetség Érdért frakció szerint a Fidesz-KDNP nem az akkumulátorüzem építését akarja megakadályozni, hanem az adatgyűjtés a célja.

Az akkuipari nagyhatalmi álmokat dédelgető Orbán-kormány egyelőre jegeli a témát, de nem lepődnénk meg, ha egy újabb városra erőltetne rá olyan cégeket, amelyek a környezetre és lakosságra veszélyes anyagokkal dolgoznak.

(Címlapkép: Aradszki András - MTI/Soós Lajos)