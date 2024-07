Érzékelik a bajt: népesedésügyi minisztériumot hoz létre Dél-Korea

Előzetes tervek alapján népesedésügyi minisztérium létrehozásán dolgozik a dél-koreai kormány az országot sújtó demográfiai problémák; az alacsony születésszám és az elöregedő társadalom okozta nehézségek kezelésére - jelentették helyi kormánytisztviselők hétfőn.

Magasszintű tárgyalásokat követően a dél-koreai kormány bejelentette, hogy

még júliusban hivatalosan is benyújtja a teljes nevén "népességstratégia-tervezési minisztérium" létrehozásáról szóló tervezetet.

A minisztérium várhatóan majd három hónap múlva áll föl.

Az életre hívandó minisztérium a megalakulása után a gyermekvállalást ösztönző akciótervek bevezetése mellett az elöregedő társadalom okozta nehézségek, valamint a munkaerőhiány és a bevándorlás keltette problémák megoldására dolgoz majd ki új válságkezelési stratégiákat.

Az új minisztérium hatáskörébe fog tartozni továbbá a népesedéssel és nemzetfejlesztéssel kapcsolatos közép- és hosszútávú tervek megalkotása is, amivel jelenleg a helyi egészségügyi és a gazdasági minisztérium foglalkozik.

A népesedésügyi miniszter eközben a két miniszterelnök-helyettesi poszt egyikét, a szociális ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti majd, amelyet jelenleg az oktatásügyi miniszter tölt be - számolt be az MTI.

Ugyanakkor érdemes azt is megjegyezni, hogy a hiányzó oktatási és egészségügyi tárca mellett ilyen minisztérium sem ártana idehaza se, látva a lesújtó népesedési adatokat.

(Címlapkép: Az év első fővárosi újszülöttje az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház újszülött osztályán 2024. január 1-jén. Donát 2 óra 10 perckor született 3080 grammal és 53 centivel, császármetszéssel. MTI/Lakatos Péter)